YÖK'ten kritik karar, tümüyle değişti! YÖK Başkanı Erol Özvar 'Ertelendi' diyerek duyurdu! Hazırlık, ön lisans, 1,2,3,4,5,6. sınıflar bahar dönemi...
YÖK'ten flaş karar çıktı, değişti! YÖK tarih vererek tek tek açıkladı! Hazırlık, ön lisans, 1,2,3,4,5,6. sınıflar dikkat etsin! Tarihler tümüyle güncellendi! Son olarak Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi nedeniyle yüzbinlerce üniversite öğrencisi online eğitim görmeye başlamıştı. Nisan ayı itibariyle de hem online hem yüz yüze dersler verilmeye devam edilmişti. Bu kez yeni bir karar verildi. Bahar dönemi final sınavları yaklaşırken kritik açıklama yapıldı. İşte Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yapılan o açıklama...
Üniversiteler hakkında yapılan açıklamalar hazırlık, ön lisans, lisans, yükselisans, doktora öğrencileri tarafından yakından takip ediliyor. Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen 2 büyük depremin ardından online eğitime geçilmişti. YÖK Başkanı Erol Özvar daha sonra"Nisan ayında yüz yüze eğitime geçilecek şekilde çalışmalarımızı tamamladık.'' şeklinde açıklama yapmıştı. Böylelikle yüz yüze eğitim ve online eğitim şeklinde dersler verilmeye devam edilmişti. Bu kez de sınavlar hakkında değişiklik yapıldı. İşte son dakika gelişmenin detayları...
Son dakika...Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK), üniversitelerde bahar dönem, final sınavlarının yapılacağı tarihin ertelendiğini duyurdu. Buna göre dönem sonu sınavları 1 Haziran'dan sonra yapılacak.
YÖK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, Yükseköğretim Yürütme Kurulu dün gerçekleştirdiği toplantıda öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için üniversitelerde dönem sonu sınavlarına ilişkin karar aldı.
YÖK Yürütme Kurulu'nun kararında şu ifadelere yer verildi:
"Kahramanmaraş merkezli depremlerin ülkemiz genelindeki etkileri, depremden etkilenen vatandaşlarımız ile öğrencilerimizin barınma durumları, sosyal koşullar ve sürdürülebilir öğretim süreçleri değerlendirilerek 2022-2023 akademik yılı bahar dönemi dönem sonu sınavlarının 1 Haziran 2023 tarihinden önce başlatılmaması hususu, 17 Mayıs 2023 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında incelenmiş ve 2022-2023 akademik yılı dönem sonu sınavlarının 1 Haziran 2023 tarihinden sonra yapılmasına karar verilmiştir."
Söz konusu karar, bugün üniversitelere iletildi.
Öte yandan YÖK; Ankara, İstanbul, İzmir başta olmak üzere pek çok ildeki üniversitelerin, "sınavların, yüz yüze eğitim verilen programlarda yüz yüze, çevrim içi eğitim verilen programlarda ise çevrim içi yapılmasına" yönelik kararını destekledi.