YÖK’ten kritik karar, tümüyle değişti! YÖK Başkanı Erol Özvar ’Ertelendi’ diyerek duyurdu! Hazırlık, ön lisans, 1,2,3,4,5,6. sınıflar bahar dönemi...

Üniversiteler hakkında yapılan açıklamalar hazırlık, ön lisans, lisans, yükselisans, doktora öğrencileri tarafından yakından takip ediliyor. Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen 2 büyük depremin ardından online eğitime geçilmişti. YÖK Başkanı Erol Özvar daha sonra"Nisan ayında yüz yüze eğitime geçilecek şekilde çalışmalarımızı tamamladık.'' şeklinde açıklama yapmıştı. Böylelikle yüz yüze eğitim ve online eğitim şeklinde dersler verilmeye devam edilmişti. Bu kez de sınavlar hakkında değişiklik yapıldı. İşte son dakika gelişmenin detayları...