Ve harekete geçildi! Milli Eğitim Bakanlığı’ndan yeni adım, açılıyor! Bakan Özer ’Hedefimiz’ deyip duyurdu önemli değişikliğe gidilecek

Koronavirüs salgını en çok eğitimi vurdu. Normalleşmeye geçilmesiyle birlikte hızlıca harekete geçildi ve hem yüz yüze eğitime hem de kurslara kaldığı yerden devam etmeye başlanıdı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yeni kararlarını tek tek duyurdu. Son olarak Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den yapılan açıklama doğrultusunda 2022 yılındaki yeni değişiklikler kamoyla paylaşıldı. Bakanlıkça hayat boyu öğrenmeye destek için açılan kursların sayısı artırılacak. İşte Özer'in konuya ilişkin önemli açıklamaları...