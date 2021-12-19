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Haberler Eğitim MEB'den kritik karar, değişti! Mahmut Özer tek tek paylaştı 6. ve 7. sınıflarda 1 saat, 8. sınıflarda 2 saat olacak

MEB'den kritik karar, değişti! Mahmut Özer tek tek paylaştı 6. ve 7. sınıflarda 1 saat, 8. sınıflarda 2 saat olacak

Milyonlarca öğrenci, veli ve öğretmeni ilgilendiriyor! Müfredata yeni bir ders eklendi. Yüz yüze eğitim son sürat devam ederken Milli Eğitim Bakanlığından (MEB) kritik açıklamalar gelmeye devam ediyor. Yapılan son açıklamada ortaöğretim müfredatında yeni bir ders olacağı duyuruldu. Gelecek eğitim öğretim yılında önemli bir değişiklik yapıldı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, ''6. ve 7. sınıflarda 1 saat, 8. sınıflarda ise 1 ya da 2 saat ders verilecek'' dedi. İşte Bakan Özer'in o açıklamaları...

19.12.2021 10:38 - Son Güncelleme: 19.12.2021 10:38
MEB’den kritik karar, değişti! Mahmut Özer tek tek paylaştı 6. ve 7. sınıflarda 1 saat, 8. sınıflarda 2 saat olacak

Milli Eğitim Bakanlığı iklim değişikliği dersi için harekete geçti ve kritik kararı açıkladı. Buna göre ortaöğretim müfredatında değişikliğe gidildi. Tüm öğrencileri ilgilendiren kararı Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer duyurdu. 8. sınıfa kadar tüm öğrencilerin ve velilerinin bilmesi gerekiyor. Artık 6, 7 ve 8, sınıflar bir ders daha görecek. Bakan Özer, ''Genç nesillerimizin daha da bilinçlenmesi için müfredatta bir değişiklik yaptık.'' dedi. İşte okul müfredatındaki değişikliğin detayları...

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MEB’den kritik karar, değişti! Mahmut Özer tek tek paylaştı 6. ve 7. sınıflarda 1 saat, 8. sınıflarda 2 saat olacak

Bilindiği üzere küresel iklim değişikliği tehlikesine karşı Türkiye'nin de imzaladığı Paris İklim Anlaşması'na ilişkin kanun teklifi geçtiğimiz ekim ayında TBMM'de onaylanmıştı. Teklifin yürürlüğe girmesinin ardından 'Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın adı 'Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı' olarak değiştirilmişti.

MEB’den kritik karar, değişti! Mahmut Özer tek tek paylaştı 6. ve 7. sınıflarda 1 saat, 8. sınıflarda 2 saat olacak

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI DA ADIM ATTI

İklim değişikliği konusunda bir atak da MEB'den geldi.

MEB’den kritik karar, değişti! Mahmut Özer tek tek paylaştı 6. ve 7. sınıflarda 1 saat, 8. sınıflarda 2 saat olacak

MÜFREDATTA ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİK!

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 2015'ten beri 7. veya 8. sınıflarda haftada 2 saat, seçmeli 'çevre eğitimi' dersi verildiğini hatırlatıp, "Genç nesillerimizin daha da bilinçlenmesi için müfredatta bir değişiklik yaptık" diye konuştu.

MEB’den kritik karar, değişti! Mahmut Özer tek tek paylaştı 6. ve 7. sınıflarda 1 saat, 8. sınıflarda 2 saat olacak

YENİ BİR DERS EKLENDİ!

Özer, "2022-2023 eğitim öğretim yılından itibaren 6. ve 7. sınıflarda 1 saat, 8. sınıflarda ise 1 ya da 2 saat seçmeli 'çevre eğitimi ve iklim değişikliği' dersi olacak" diye konuştu.

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