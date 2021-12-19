MEB’den kritik karar, değişti! Mahmut Özer tek tek paylaştı 6. ve 7. sınıflarda 1 saat, 8. sınıflarda 2 saat olacak

Milli Eğitim Bakanlığı iklim değişikliği dersi için harekete geçti ve kritik kararı açıkladı. Buna göre ortaöğretim müfredatında değişikliğe gidildi. Tüm öğrencileri ilgilendiren kararı Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer duyurdu. 8. sınıfa kadar tüm öğrencilerin ve velilerinin bilmesi gerekiyor. Artık 6, 7 ve 8, sınıflar bir ders daha görecek. Bakan Özer, ''Genç nesillerimizin daha da bilinçlenmesi için müfredatta bir değişiklik yaptık.'' dedi. İşte okul müfredatındaki değişikliğin detayları...