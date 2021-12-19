MEB'den kritik karar, değişti! Mahmut Özer tek tek paylaştı 6. ve 7. sınıflarda 1 saat, 8. sınıflarda 2 saat olacak
Milyonlarca öğrenci, veli ve öğretmeni ilgilendiriyor! Müfredata yeni bir ders eklendi. Yüz yüze eğitim son sürat devam ederken Milli Eğitim Bakanlığından (MEB) kritik açıklamalar gelmeye devam ediyor. Yapılan son açıklamada ortaöğretim müfredatında yeni bir ders olacağı duyuruldu. Gelecek eğitim öğretim yılında önemli bir değişiklik yapıldı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, ''6. ve 7. sınıflarda 1 saat, 8. sınıflarda ise 1 ya da 2 saat ders verilecek'' dedi. İşte Bakan Özer'in o açıklamaları...
Milli Eğitim Bakanlığı iklim değişikliği dersi için harekete geçti ve kritik kararı açıkladı. Buna göre ortaöğretim müfredatında değişikliğe gidildi. Tüm öğrencileri ilgilendiren kararı Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer duyurdu. 8. sınıfa kadar tüm öğrencilerin ve velilerinin bilmesi gerekiyor. Artık 6, 7 ve 8, sınıflar bir ders daha görecek. Bakan Özer, ''Genç nesillerimizin daha da bilinçlenmesi için müfredatta bir değişiklik yaptık.'' dedi. İşte okul müfredatındaki değişikliğin detayları...
Bilindiği üzere küresel iklim değişikliği tehlikesine karşı Türkiye'nin de imzaladığı Paris İklim Anlaşması'na ilişkin kanun teklifi geçtiğimiz ekim ayında TBMM'de onaylanmıştı. Teklifin yürürlüğe girmesinin ardından 'Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın adı 'Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı' olarak değiştirilmişti.
MÜFREDATTA ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİK!
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 2015'ten beri 7. veya 8. sınıflarda haftada 2 saat, seçmeli 'çevre eğitimi' dersi verildiğini hatırlatıp, "Genç nesillerimizin daha da bilinçlenmesi için müfredatta bir değişiklik yaptık" diye konuştu.