Mahmut Özer detayları bir bir açıkladı 2 hafta boyunca... Milli Eğitim Bakanlığı'ndan öğretmenler için yeni uzaktan eğitim kararı!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yeni duyuru yapıldı. Yarıyıl tatili için bekleyiş devam ederken uzaktan eğitimde eğitim seçeneklerini zenginleştirmek için yeni bir projenin hayata geçirileceği bildirildi. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, ''Bu uygulama ile daha gerçekçi temellere dayanan ve daha çok öğretmene ulaşan bir mesleki gelişim sistemine kavuşmuş olacağız.'' dedi. Koronavirüs salgını ile birlikte hayata geçirilen uzaktan eğitim artık yüz yüze eğitimle birlikte hayatımızda olacak. EBA pandemiden sonra da kullanılacak. EBA'nın yanında bir de öğretmenler için ÖBA kuruldu. Bakan Özer tarih verdi! Ocak ayında...