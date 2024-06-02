Türkiye'deki en iyi liseler listesi! 2024 en iyi liseler hangileri? Bu okullara giden servet sahibi oluyor

Türkiye'deki milyonlarca anne baba ve öğrenciyi yakından ilgilendiren liseler sıralaması açıklandı. Taban puanı ve yüzdelik dilim kriterlerine göre belirlenen Türkiye'nin en iyi 10 lisesi listesinde, ikinci sırayı İstanbul Erkek Lisesi aldı. Galatasaray Lisesi ise ilk sırada yer aldı. İşte Türkiye'nin en prestijli liseleri ve başarıları...