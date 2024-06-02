Türkiye'deki en iyi liseler listesi! 2024 en iyi liseler hangileri? Bu okullara giden servet sahibi oluyor

Türkiye'deki milyonlarca anne baba ve öğrenciyi yakından ilgilendiren liseler sıralaması açıklandı. Taban puanı ve yüzdelik dilim kriterlerine göre belirlenen Türkiye'nin en iyi 10 lisesi listesinde, ikinci sırayı İstanbul Erkek Lisesi aldı. Galatasaray Lisesi ise ilk sırada yer aldı. İşte Türkiye'nin en prestijli liseleri ve başarıları...
Türkiye'deki en iyi liseler genellikle çeşitli kriterlere göre değerlendiriliyor. Bu kriterler arasında üniversiteye yerleştirme başarısı, ulusal ve uluslararası sınavlardaki performans, akademik kadro kalitesi, öğrenci profilinin başarı düzeyi, okulun fiziksel imkanları ve sunduğu sosyal ve kültürel faaliyetler yer alıyor. İşte Türkiye'nin en iyi liselerinden bazıları...
EN İYİ DEVLET LİSELERİ
🔶Galatasaray Lisesi (İstanbul)
🔶İstanbul Erkek Lisesi (İstanbul)
🔶Kabataş Erkek Lisesi (İstanbul)
🔶Ankara Fen Lisesi (Ankara)