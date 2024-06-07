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YKS'de ilk oturum TYT yarın yapılacak! Bu hataları yapmayın! 5 maddede net artırma formülleri! İşte dikkat edilmesi gerekenler

3 milyondan fazla adayın katılacağı 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) bu hafta sonu yapılacak. Sınavın ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) yarın 10.15'te, ikinci oturum olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) ise pazar günü saat 10.15'te gerçekleştirilecek. TYT'de adaylara 165 dakika, AYT'de ise 180 dakika süre verilecek. Peki YKS'de en çok hangi hatalar yapılıyor? Sınav sırasında nelere dikkat etmek gerekiyor? Net nasıl artılır? İşte tüm bilinmesi gerekenler...

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Giriş Tarihi 07 Haziran 2024, 10:02 Güncelleme 07 Haziran 2024, 10:29
YKS’de ilk oturum TYT yarın yapılacak! Bu hataları yapmayın! 5 maddede net artırma formülleri! İşte dikkat edilmesi gerekenler 1

Bu sene 3 milyondan fazla adayın katılacağı 2024-YKS, 8-9 Haziran'da Türkiye genelindeki 81 il ve 245 sınav merkezi ile KKTC'nin başkenti Lefkoşa ve Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de yapılacak.

YKS’de ilk oturum TYT yarın yapılacak! Bu hataları yapmayın! 5 maddede net artırma formülleri! İşte dikkat edilmesi gerekenler 2

YKS'nin yarın saat 10.15'te yapılacak birinci oturumu TYT'ye 3 milyon 120 bin 878 aday katılacak. Sınav, 9 bin 855 binada ve 176 bin 851 salonda yapılacak.

YKS’de ilk oturum TYT yarın yapılacak! Bu hataları yapmayın! 5 maddede net artırma formülleri! İşte dikkat edilmesi gerekenler 3

TYT oturumunda 438 bin 684 kişi görev yapacak. TYT'de adaylara Türkçe Testi'nde 40, Sosyal Bilimler Testi'nde 20, Temel Matematik Testi'nde 40, Fen Bilimleri Testi'nde 20 soru olmak üzere toplam 120 soru sorulacak ve 165 dakika süre verilecek.

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