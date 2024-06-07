YKS'de ilk oturum TYT yarın yapılacak! Bu hataları yapmayın! 5 maddede net artırma formülleri! İşte dikkat edilmesi gerekenler

3 milyondan fazla adayın katılacağı 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) bu hafta sonu yapılacak. Sınavın ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) yarın 10.15'te, ikinci oturum olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) ise pazar günü saat 10.15'te gerçekleştirilecek. TYT'de adaylara 165 dakika, AYT'de ise 180 dakika süre verilecek. Peki YKS'de en çok hangi hatalar yapılıyor? Sınav sırasında nelere dikkat etmek gerekiyor? Net nasıl artılır? İşte tüm bilinmesi gerekenler...