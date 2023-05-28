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Haberler Eğitim SEÇİM HAFTASI OKULLAR TATİL Mİ? Bu hafta 29-30-31 Mayıs, 1-2-3-4 Haziran 2023 okul tatili birleştirilecek mi? MEB son dakika 1 hafta ara var mı?

SEÇİM HAFTASI OKULLAR TATİL Mİ? Bu hafta 29-30-31 Mayıs, 1-2-3-4 Haziran 2023 okul tatili birleştirilecek mi? MEB son dakika 1 hafta ara var mı?

29 Mayıs - 4 Haziran 2023 okullar tatil mi sorusu, gündemde milyonlarca öğrenci ve velisi tarafından araştırılmaya başlandı. Türkiye bugün 2. tur seçimleri için sandık başında. Oy verme işlemleri 81 il genelinde okullarda yapılıyor. Bu noktada 29-30-31 Mayıs, 1-2-3-4 Haziran 2023 okullar tatil mi, ara verilecek mi merak ediliyor. Geçtiğimiz 14 Mayıs seçimleri nedeniyle 15 Mayıs'ta okullar tatil edilmişti. Gözler bu nedenle tekrar MEB'e çevrildi. Bu noktada Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. İşte detaylar...

28.05.2023 17:07 - Son Güncelleme: 28.05.2023 17:07
SEÇİM HAFTASI OKULLAR TATİL Mİ? Bu hafta 29-30-31 Mayıs, 1-2-3-4 Haziran 2023 okul tatili birleştirilecek mi? MEB son dakika 1 hafta ara var mı?

Seçim haftası 29-30-31 Mayıs, 1-2-3-4 Haziran 2023 okullar tatil mi, 1 hafta ara verilecek mi merakla araştırılıyor. 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri 2. tura kaldı. 2. tur ise 28 Mayıs'ta yapılacak. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den okul tatili müjdesi geldi. Peki okullar bu hafta tatil mi? İşte son dakika MEB gelişmeleri...

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SEÇİM HAFTASI OKULLAR TATİL Mİ? Bu hafta 29-30-31 Mayıs, 1-2-3-4 Haziran 2023 okul tatili birleştirilecek mi? MEB son dakika 1 hafta ara var mı?

SEÇİM HAFTASI OKULLAR TATİL Mİ?

Bu hafta okullar 29 Mayıs'ta tatil olacak. Seçimden sonraki gün okulların tatil olup olmayacağı merak ediliyordu. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer soruyu yanıtladı.

SEÇİM HAFTASI OKULLAR TATİL Mİ? Bu hafta 29-30-31 Mayıs, 1-2-3-4 Haziran 2023 okul tatili birleştirilecek mi? MEB son dakika 1 hafta ara var mı?

Özer, 29 Mayıs Pazartesi günü okulların eğitime 1 gün ara vereceğini duyurdu. Bakan Özer açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

SEÇİM HAFTASI OKULLAR TATİL Mİ? Bu hafta 29-30-31 Mayıs, 1-2-3-4 Haziran 2023 okul tatili birleştirilecek mi? MEB son dakika 1 hafta ara var mı?

"Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tur oylamasının ertesi günü olan 29 Mayıs'ta okullarımızı eğitim öğretime hazırlamak için bir gün ara vereceğiz. Öğretmenlerimiz de idari izinli sayılacak."

SEÇİM HAFTASI OKULLAR TATİL Mİ? Bu hafta 29-30-31 Mayıs, 1-2-3-4 Haziran 2023 okul tatili birleştirilecek mi? MEB son dakika 1 hafta ara var mı?

Buna göre öğrenciler 30 Mayıs'ta okullarına dönecek. 29-30-31 Mayıs, 1-2-3-4 Haziran 2023 okul tatili birleştirilmeyecek.

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