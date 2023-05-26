MEB'den tatil kararı, onay geldi! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer 'İlkokul, ortaokul, liseler' diyerek duyurdu! 3 gün ara 27,28,29,30 Mayıs'ta...

27-28-29-30 MAYIS'TA OKULLAR TATİL Mİ?

Konuya ilişkin açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer şu ifadeleri kullandı;

"Seçimde ağırlıklı olarak oylar okullarda veriliyor. Tüm okul yöneticilerimiz, öğretmenlerimiz bu seçimlerde aktif olarak yer alıyorlar. 28 Mayıs'ta da ikinci tur seçimleri olacak. Okullarımızı eğitim öğretime hazırlamak için yoğun bir çaba sarf edileceği için 29 Mayıs'ta okullarımızı tatil edeceğiz. Öğrencilerimiz izinli olacaklar, tatil olacak, öğretmenlerimiz de idari izinli sayılacaklar."