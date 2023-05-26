MEB'den tatil kararı, onay geldi! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer 'İlkokul, ortaokul, liseler' diyerek duyurdu! 3 gün ara 27,28,29,30 Mayıs'ta...
Öğrencilere tatil müjdesi geldi! Milli Eğitim Bakanlığı'ndan karar çıktı! Anaokulu, ilkokul, ortaokul, liseler tarihlerde tatil yapacak. Hafta sonuna girerke milyonlarca öğrenci okullar ne zaman kaç gün tatil olacak sorusuna yanıt aramaya başladı. Geçtiğimiz 14 Mayıs'ta seçim nedeniyle öğrenciler bir sonraki gün yani 15 Mayıs'ta tatil yapmıştı. Gözler bu kez 2. tura çevrildi. Öğrenci, veli ve öğretmenler okulların hangi tarihlerde kapalı olacağını sorguluyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den flaş açıklama geldi. İşte detaylar...
26.05.2023 13:16 - Son Güncelleme: 26.05.2023 13:30
MEB'den tatil kararı, onay geldi! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer 'İlkokul, ortaokul, liseler' diyerek duyurdu! 3 gün ara 27,28,20,30 Mayıs'ta...
27-28-29-30 MAYIS'TA OKULLAR TATİL Mİ?
Konuya ilişkin açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer şu ifadeleri kullandı;
"Seçimde ağırlıklı olarak oylar okullarda veriliyor. Tüm okul yöneticilerimiz, öğretmenlerimiz bu seçimlerde aktif olarak yer alıyorlar. 28 Mayıs'ta da ikinci tur seçimleri olacak. Okullarımızı eğitim öğretime hazırlamak için yoğun bir çaba sarf edileceği için 29 Mayıs'ta okullarımızı tatil edeceğiz. Öğrencilerimiz izinli olacaklar, tatil olacak, öğretmenlerimiz de idari izinli sayılacaklar."