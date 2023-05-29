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Haberler Eğitim 29 Mayıs 2023 okullar tatil kapalı mı? MEB son dakika Mahmut Özer açıklama! İlkokul, ortaokul, lise...

29 Mayıs 2023 okullar tatil kapalı mı? MEB son dakika Mahmut Özer açıklama! İlkokul, ortaokul, lise...

Yarın okullar tatil mi, 29 Mayıs 2023 okullar tatil kapalı mı sorusu gündemde öğrenciler ve velileri tarafından araştırılıyor. Konuya ilişkin Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den son dakika açıklama geldi. İlkokul, ortaokul, lise öğrencilerine müjde. İşte detaylar...

29.05.2023 12:02 - Son Güncelleme: 29.05.2023 12:03
YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 29 Mayıs 2023 okullar tatil kapalı mı? MEB son dakika Mahmut Özer açıklama! İlkokul, ortaokul, lise...

Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) karar çıktı. Mahmut Özer beklenen açıklamayı yaptı. Peki yarın okullar tatil mi? 29 Mayıs 2023 okullar tatil kapalı mı?

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YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 29 Mayıs 2023 okullar tatil kapalı mı? MEB son dakika Mahmut Özer açıklama! İlkokul, ortaokul, lise...

YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Yarın yani seçimden sonraki gün okullar tatil. 28 Mayıs seçimleri nedeniyle 29 Mayıs günü okullar 1 gün olmak suretiyle tatil edildi.

YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 29 Mayıs 2023 okullar tatil kapalı mı? MEB son dakika Mahmut Özer açıklama! İlkokul, ortaokul, lise...

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 29 Mayıs tarihinde eğitim olmayacağını paylaştı. 29 Mayıs tarihinde öğretmenler idari izin sayılacak.

YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 29 Mayıs 2023 okullar tatil kapalı mı? MEB son dakika Mahmut Özer açıklama! İlkokul, ortaokul, lise...

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK, YAZ TATİLİ HANGİ GÜN BAŞLIYOR?

2022-2023 eğitim öğretim yılında son ders zili 16 Haziran cuma günü çalacak ve yaz tatili başlayacak.

YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 29 Mayıs 2023 okullar tatil kapalı mı? MEB son dakika Mahmut Özer açıklama! İlkokul, ortaokul, lise...

Telafi eğitimi deprem bölgesindeki öğrencilere verilecek ve zorunlu olmayacak. Yaz tatili yaklaşık 3 ay sürecek.

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