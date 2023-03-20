ÖZDEBİR Türkiye Geneli LGS sonuçları AÇIKLANDI MI 2023? ÖZDEBİR LGS 9.10.11.12. sınıf 4. deneme CEVAP ANAHTARI A-B kitapçığı PDF indir!
Özdebir LGS deneme sonuçları hakkında aramalar hız kazandı. Özdebir Türkiye Geneli deneme LGS 4 A-B kitapçığı hakkında aramalar hız kazandı. 17 Mart'ta başlayan ve 1 Mart'ta sona eren Özdebir Türkiye Geneli LGS Deneme sınavına katılanlar sonuçlar için gelecek duyuruya gözlerini çevirdi. Bu kapsamda LGS sınavındaki başarını ölçmek, sınav öncesi kendini demek isteyenler Türkiye Geneli Özdebir Deneme sınavına girdi. Peki, Özdebir Türkiye Geneli LGS Deneme cevap anahtarı soru kitapçığı açıklandı mı? LGS 4 Özdebir sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...
20.03.2023 17:41 - Son Güncelleme: 20.03.2023 17:41
Özdebir Türkiye Geneli deneme sonuçları ve soru kitapçığı hakkında aramalar hız kazandı. Özdebir deneme sınavları 17-18 Mart tarihlerinde uygulanacak. Peki, ÖZDEBİR sonuçları açıklandı mı? 2023 Özdebir LGS deneme soru ve cevap anahtarı açıklandı mı? İşte LGS deneme 4 soru kitapçığı ve cevap anahtarı...
ÖZDEBİR DENEME SINAVLARINA NASIL KATILINIR?
Deneme Sınavlarını Uygulamak İsteyen Kurumlar;
Bayimiz olan il ve ilçelerde bayiler ( http://www.ozdebir.org.tr/bayilerimiz ) aracılığı ile
Bayimiz olmayan yerlerde/bayilerle iletişim kurulamamaı durumunda ise www.ozdebir.org.tr adresindeki; "Online İşlem Merkezi" Modülü'nden https://www.ozdebir.org.tr/online sisteme üye olarak sipariş verebilirler.