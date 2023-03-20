2. dönem sınavları için tarih verildi! Açık Öğretim Fakültesi öğrencileri o tarihte gelecek! Bahar dönemi +2 il! AÖF son dakika: Online, yüz yüze...

İkinci dönem AÖF sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak, AÖF bahar dönemi sınavları online mi, yüz yüze mi olacak soruları gündemde öğrenciler tarafından gün gün sıkça araştırılıyor. Eğitimlerine açıktan devam eden öğrenciler deprem sonrası sınavların ne zaman ve nasıl uygulanacağını merak ediyor. Deprem felaketi sonrası derslerin uzaktan eğitim şeklinde görülmesine kadar verilmişti. Peki AÖF 2. dönem sınav tarihleri belli oldu mu? Sınavlar online, yüz yüze mi uygulanacak? İşte merak edilen soruların yanıtları...