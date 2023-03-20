2. dönem sınavları için tarih verildi! Açık Öğretim Fakültesi öğrencileri o tarihte gelecek! Bahar dönemi +2 il! AÖF son dakika: Online, yüz yüze...
Ve netleşti, yüzbinlerce açık öğretim öğrencilerini ilgilendiriyor. 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen 2 yıkıcı deprem 11 ili etkilemişti. Ardından peş peşe uzaktan eğitim kararları gelmişti. Açık öğretim öğrencileri de 2. dönem dersleri ve sınavları hakkında araştırmalara koyuldu. Bu noktada sıklıkla ''Üniversitesi AÖF Açıköğretim sınavları ne zaman yapılacak, online mı olacak yüz yüze mi?'' şeklinde sorgulamalar yapılmaya başlandı. İşte son dakika duyuruları ve araştırılan soruların yanıtları...
İkinci dönem AÖF sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak, AÖF bahar dönemi sınavları online mi, yüz yüze mi olacak soruları gündemde öğrenciler tarafından gün gün sıkça araştırılıyor. Eğitimlerine açıktan devam eden öğrenciler deprem sonrası sınavların ne zaman ve nasıl uygulanacağını merak ediyor. Deprem felaketi sonrası derslerin uzaktan eğitim şeklinde görülmesine kadar verilmişti. Peki AÖF 2. dönem sınav tarihleri belli oldu mu? Sınavlar online, yüz yüze mi uygulanacak? İşte merak edilen soruların yanıtları...
6 Şubat'ta yaşanan deprem nedeniyle 11-12 Şubat 2023 tarihlerinde gerçekleşecek olan ATA AÖF Bütünleme Sınavı tüm Türkiye ve Bakü için ileri bir tarihe ertelenmişti. Yapılan açıklamada, ''Bütünleme sınav tarihleri belirlendiğinde web sitemiz ve resmi sosyal medya hesaplarımızdan duyurulacaktır. Tüm Türkiye'ye bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizle..." denilmişti.
Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi tarafından yapılan duyuruda ise 2. dönem sınav tarihleri açıklandı.