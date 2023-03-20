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Haberler Eğitim 2. dönem sınavları için tarih verildi! Açık Öğretim Fakültesi öğrencileri o tarihte gelecek! Bahar dönemi +2 il! AÖF son dakika: Online, yüz yüze...

2. dönem sınavları için tarih verildi! Açık Öğretim Fakültesi öğrencileri o tarihte gelecek! Bahar dönemi +2 il! AÖF son dakika: Online, yüz yüze...

Ve netleşti, yüzbinlerce açık öğretim öğrencilerini ilgilendiriyor. 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen 2 yıkıcı deprem 11 ili etkilemişti. Ardından peş peşe uzaktan eğitim kararları gelmişti. Açık öğretim öğrencileri de 2. dönem dersleri ve sınavları hakkında araştırmalara koyuldu. Bu noktada sıklıkla ''Üniversitesi AÖF Açıköğretim sınavları ne zaman yapılacak, online mı olacak yüz yüze mi?'' şeklinde sorgulamalar yapılmaya başlandı. İşte son dakika duyuruları ve araştırılan soruların yanıtları...

20.03.2023 19:28 - Son Güncelleme: 20.03.2023 19:29
2. dönem sınavları için tarih verildi! Açık Öğretim Fakültesi öğrencileri o tarihte gelecek! Bahar dönemi +2 il! AÖF son dakika: Online, yüz yüze...

İkinci dönem AÖF sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak, AÖF bahar dönemi sınavları online mi, yüz yüze mi olacak soruları gündemde öğrenciler tarafından gün gün sıkça araştırılıyor. Eğitimlerine açıktan devam eden öğrenciler deprem sonrası sınavların ne zaman ve nasıl uygulanacağını merak ediyor. Deprem felaketi sonrası derslerin uzaktan eğitim şeklinde görülmesine kadar verilmişti. Peki AÖF 2. dönem sınav tarihleri belli oldu mu? Sınavlar online, yüz yüze mi uygulanacak? İşte merak edilen soruların yanıtları...

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2. dönem sınavları için tarih verildi! Açık Öğretim Fakültesi öğrencileri o tarihte gelecek! Bahar dönemi +2 il! AÖF son dakika: Online, yüz yüze...

6 Şubat'ta yaşanan deprem nedeniyle 11-12 Şubat 2023 tarihlerinde gerçekleşecek olan ATA AÖF Bütünleme Sınavı tüm Türkiye ve Bakü için ileri bir tarihe ertelenmişti. Yapılan açıklamada, ''Bütünleme sınav tarihleri belirlendiğinde web sitemiz ve resmi sosyal medya hesaplarımızdan duyurulacaktır. Tüm Türkiye'ye bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizle..." denilmişti.

2. dönem sınavları için tarih verildi! Açık Öğretim Fakültesi öğrencileri o tarihte gelecek! Bahar dönemi +2 il! AÖF son dakika: Online, yüz yüze...

Üniversite tarafından yapılan duyuruda yeni bir tarih verilmedi. Konu hakkında gelişme yaşandığında sizleri bilgilendireceğiz.

2. dönem sınavları için tarih verildi! Açık Öğretim Fakültesi öğrencileri o tarihte gelecek! Bahar dönemi +2 il! AÖF son dakika: Online, yüz yüze...

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi tarafından yapılan duyuruda ise 2. dönem sınav tarihleri açıklandı.

2. dönem sınavları için tarih verildi! Açık Öğretim Fakültesi öğrencileri o tarihte gelecek! Bahar dönemi +2 il! AÖF son dakika: Online, yüz yüze...

AÖF SINAVLARI NE ZAMAN?

AÖF bahar dönemi ara sınavları için takvim belli oldu.

Buna göre; AÖF bahar dönemi ara sınavları 15-16 Nisan'da, dönem sonu sınavları ise 27-28 Mayıs 2023 tarihlerinde düzenlenecek. Yaz okulu sınavları ise 19 Ağustos 2023 günü gerçekleştirilecek.

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