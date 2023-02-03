OKULLAR TATİL Mİ? Son dakika Valilik açıklamaları! 6 Şubat 2023 Pazartesi kar tatili olan iller LİSTESİ: İstanbul, Ankara, İzmir, Denizli, Bitlis...
Meteoroloji'nin kar yağışı uyarıları sonrası İstanbul, Ankara, İzmir, Denizli, Bitlis başta olmak üzere 81 ilde okula giden öğrenciler, öğretmenler ve veliler ''6 Şubat 2022 Pazartesi okullar tatil mi?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Şimdilerde milyonlarca öğrenci yarıyıl tatilinde. Gözler son dakika valilik açıklamalarına çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan takvime göre Pazartesi günü ikinci dönem için ilk ders zilinin çalması bekleniyor. İşte, Meteoroloji hava durumu tahminleri ile İstanbul Valiliği açıklamaları…
03.02.2023 21:10 - Son Güncelleme: 03.02.2023 21:10
Yurt genelinde soğuk hava dalgası etkisini arttırdı. Bir çok ilde kar yağışının başlamasıyla gözler 6 Şubat 2023 Pazartesi günü okul var mı yok mu sorusuna çevrildi. Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen İstanbul için uyarıda bulunarak, ''Pazar evinizde oturun kar var. Sömestre tatiline pazartesiyi de katsak iyi olur. Pazar, pazartesi, salı Anadolu'da da kar var.'' açıklamasında bulundu. İşte son dakika açıklamalar...