7 Şubat 2023 kar tatili olan iller listesi 2023! YARIN OKULLAR TATİL Mİ? İstanbul, Ankara, Bursa, Sakarya, Erzurum, Bitlis, Hakkari... Son dakika Valilik-MEB açıklamaları!

Meteoroloji uyarıları sonrası Pazartesş birçok ilde kar tatili ilan edilmişti. Bu kapsamda milyonlarca kişi 7 Şubat'ta hangi illerde kar tatili olduğunu araştırmaya başladı. Milli Eğitim bakanı Mahmut Özer'den konu hakkında son dakika açıklama geldi.Peki Yarın okul var mı? İstanbul, Ankara, Bursa, Sakarya, Erzurum, Bitlis, Hakkari'de okullar tatil mi? İşte Vali - MEB son dakika açıklamalar...