7 Şubat 2023 kar tatili olan iller listesi 2023! YARIN OKULLAR TATİL Mİ? İstanbul, Ankara, Bursa, Sakarya, Erzurum, Bitlis, Hakkari... Son dakika Valilik-MEB açıklamaları!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından kar yağışı uyarısı gelmeye devam ediyor. İstanbul başta olmak üzere birçok ilde kuvvetli kar yağışı başladı. Öte yandan Kahramanmaralş'ta meydana gelen depremle birlikte eğitime ara verildi. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer tarafından tüm illerde okulların tatil edildiği duyuruldu. Peki, YARIN OKULLAR TATİL Mİ? İstanbul, Ankara, Bursa, Sakarya, Erzurum, Bitlis... Son dakika Valilik açıklamaları!
Meteoroloji uyarıları sonrası Pazartesş birçok ilde kar tatili ilan edilmişti. Bu kapsamda milyonlarca kişi 7 Şubat'ta hangi illerde kar tatili olduğunu araştırmaya başladı. Milli Eğitim bakanı Mahmut Özer'den konu hakkında son dakika açıklama geldi.Peki Yarın okul var mı? İstanbul, Ankara, Bursa, Sakarya, Erzurum, Bitlis, Hakkari'de okullar tatil mi? İşte Vali - MEB son dakika açıklamalar...
TÜM TÜRKİYE'DE OKULLAR 13 ŞUBAT'A KADAR TATİL EDİLDİ!
Milli Eğitim bakanı Mahmut Özer tüm ülkede okulların 13 Şubat pazartesi gününe kadar kapalı kalacağını açıkladı.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer duyurdu: Tüm Türkiye'de okullar tatil edildi
ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, 19 Mart'ta yapılacak Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2023-MSÜ), 26 Mart'ta yapılacak Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2023-TUS 1. Dönem) ve Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2023-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem) için 9 Şubat'a kadar başvuru yapılabilecek.