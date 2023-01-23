2023 AÖF güz dönemi final sonuçları - AÖF soru kitapçığı ve cevap anahtarı A-B-C kitapçığı PDF indir! AÖF SORU VE CEVAPLARI!
Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim Fakültesi (AÖF) sınavlarına katılan öğrenciler soru kitapçığı ve cevap anahtarı hakkında araştırmalara başladı.
AÖF sınavları tamamlandı. Gözler şimdi AÖF soru ve cevapları ile sınav sonuçlarında. Peki AÖF soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı mı? AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte sorgulama ekranı ve soru ve cevapları 2023 A-B kitapçığı PDF...
2022 - 2023 akademik takvimine göre AÖF güz dönemi final sınavları 21 ve 22 Ocak tarihlerinde yapılacak. Sınavların bir kısmı tamamlandı.
AÖF SORU VE CEVAPLARI AÇIKLANDI MI?
AÖF sınav soruları ve cevap anahtarı ise henüz erişime açılmadı. Cevap anahtarı yayınlandığında haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.
AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
Geçtiğimiz yıllar göz önüne alındığında sonuçların sınavın ardından 10 - 15 gün içinde açıklanması bekleniyor. Buna göre AÖF final sınavı sonuçlarının şubat ayının ilk haftasına kadar açıklanması bekleniyor.