2023 AÖF güz dönemi final sonuçları - AÖF soru kitapçığı ve cevap anahtarı A-B-C kitapçığı PDF indir! AÖF SORU VE CEVAPLARI!

AÖF sınavları tamamlandı. Gözler şimdi AÖF soru ve cevapları ile sınav sonuçlarında. Peki AÖF soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı mı? AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte sorgulama ekranı ve soru ve cevapları 2023 A-B kitapçığı PDF...