Öğrencilere burs verilecek, her ay tam 600 TL! Başvurularda aileye ait toplam gideri gösterenler karşılıksız, geri ödemesiz alacak! İşte şartlar...

Üniversite okuyan tüm öğrenciler burs veren kurumları, vakıfları araştırıyor. Şubat ayında da burs veren yerler mevcut. Ara dönemde de AHBAP burs başvuruları alınıyor. Şubat'ın son haftasına kadar devam edecek burs başvuruları için bizzat gitmeye gerek yok. Başvuruların online ortamda alınacağı belirtildi. 2 yıllık ve ya 4 yıllık fark etmiyor. Üniversitelerde okuyan öğrencilerden istenen şartları taşıyanlar burstan yararlanabilecek. Başvuru tarihi ve şartları duyuruldu. İşte tüm detaylarıyla AHBAP burs başvurusu hakkında bilgiler...