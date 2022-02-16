Öğrencilere burs verilecek, her ay tam 600 TL! Başvurularda aileye ait toplam gideri gösterenler karşılıksız, geri ödemesiz alacak! İşte şartlar...
Üniversite öğrencilerine burs müjdesi geldi. Açıklama AHBAP derneğinden son dakika olarak duyuruldu. Ön lisans ve lisans okuyan öğrenciler AHBAP burs başvurusunda bulunabilecek. Tam 6 ay boyunca karşılıksız, geri ödemesiz burs verilecek. Bursun miktarı ve başvuru şartları da açıklandı. Duyuruya göre şartları taşıyanlara her ay 600 TL ödeme yapılacak. Başvuruların tamamı internet üzerinden yapılacak. Ahbap burs başvurusunda istenen bilgiler arasında mezun olunan lise, eğitim alınan üniversite, aileye ait toplam gelir yer alıyor. İşte detaylar...
Üniversite okuyan tüm öğrenciler burs veren kurumları, vakıfları araştırıyor. Şubat ayında da burs veren yerler mevcut. Ara dönemde de AHBAP burs başvuruları alınıyor. Şubat'ın son haftasına kadar devam edecek burs başvuruları için bizzat gitmeye gerek yok. Başvuruların online ortamda alınacağı belirtildi. 2 yıllık ve ya 4 yıllık fark etmiyor. Üniversitelerde okuyan öğrencilerden istenen şartları taşıyanlar burstan yararlanabilecek. Başvuru tarihi ve şartları duyuruldu. İşte tüm detaylarıyla AHBAP burs başvurusu hakkında bilgiler...
Öğrencilere aylık 600 TL burs fırsatı AHBAP tarafından duyuruldu. AHBAP derneği ön lisans ve lisans öğrencilerine burs vermek için kolları sıvadı. İhtiyaç sahibi üniversiteliler burstan yararlanabilecek. Başvuru için herhangi bir kuruma belge teslim edilmesine gerek yok. Başvurular sona erdikten sonra değerlendirme sonuçları öğrencilere mesaj yoluyla iletilecek.
AHBAP 600 TL BURS BAŞVURUSU DEVAM EDİYOR!
AHBAP resmi internet sitesine kayıt yaptıran adaylar " Eğim Desteği başvuruları" bölümünde bulunan formda yer alan eğitim alınan üniversite, başarı sıralaması, bölüm, ailenin maddi gelir ve gideri, burs alınan diğer kurumlar gibi bilgileri doldurarak müracaat edebilirler.
AHBAP'tan yapılan paylaşıma göre 100 üniversite öğrencisine 6 ay boyunca burs yardımı yapılacak. Burs değerlendirme işlemlerinde öğrencinin ihtiyaç sahibi olma kriteri dikkate alınırken başvuru işlemleri internetten tamamlanacak. Başvuru ekranına gitmek isteyenler buradan direkt olarak sayfaya yönlendirilir.
SON BAŞVURU 23 ŞUBAT
AHBAP tarafından ön lisans ve lisans öğrencilerine yönelik alınacak bursun son başvuru tarihi 23 Şubat olarak belirlendi. Bu tarihten sonra yapılan başvurular dikkate alınmazken burs almaya hak kazanan adaylara Şubat-Temmuz ayları arasında ödemeleri gerçekleştirilecek. Başvurulara geri dönüşler en geç 15 gün içerisinde sonuçlandırılacaktır.