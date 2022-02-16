Mahmut Özer milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren flaş açıklamayı yaptı! MEB'den son dakika yüz yüze eğitim kararı, artık değişti! O öğrenciler...
Peş peşe açıklama yapıldı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer duyurdu. Devamsızlıklarla alakalı kritik açıklama geldi. Milyonlarca öğrenciyi, veliyi ilgilendiriyor. 2. devre yüz yüze eğitim kaldığı yerden devam etmesiyle eş güdümlü okullar yine kapanacak mı, yüz yüze eğitim bitecek mi, online eğitime mi geçilecek? Soruları yeniden gündeme gelmişti. Bakan Özer her fırsatta yüz yüze eğitimde kararlı olduklarının altını çizdi. Yeni bildirime göre ise o öğrenciler okula devamsızlıkla alakalı hükümlerden muaf tutulacak. İşte flaş açıklamanın detayları...
7 Şubat'ta başlayan 2. dönem son sürat devam ediyor. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri yüz yüze eğitimlerine devam ederken MEB'den o gruptaki öğrenciler için yeni bir karar verildi. Koronavirüs salgını sürecinde devam zorunlulukları bulunmayacak. Bakan Mahmut Özer son dakika kritik açıklamalarda bulundu. Ziyaret ve program için bulunduğu Gaziantep'te valilik ziyareti sırasında yüz yüze eğitimle ilgili konuşan Özer okulların son durumu, Öğretmenlik Meslek Kanunu ve alınan yeni kararla ilgili kamoyunu bilgilendirdi. İşte öğrenci ve velileri ilgilendiren önemli açıklama...
MEB 2021-2022 eğitim öğretim takvimine göre 2. dönemde ilk ara tatil 11-15 Nisan tarihleri arasında yapılacak. Öğrenciler karnelerini ise 17 Haziran 2022 Cuma günü alacak. Ardından da 3 aylık yaz tatiline girilecek. Sık sık yüz yüze eğitim bitecek mi? Okullar kapanacak mı? yönünde sorular gündeme geliyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yüz yüze eğitime aynı kararlılıkla devam edileceğini duyurdu.
Mili Eğitim Bakanı Mahmut Özer, hem ziyaret hem de program için Gaziantep'e gitti. Burada valilik ziyareti sırasında eğitimle ilgili açıklamalar yaptı.
"SALGIN NEDENİYLE TÜM SINIFLARI KAPALI OLAN OKULUMUZ BULUNMAMAKTA"
Bakan Özer, Gaziantep Valiliği ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, "7 Şubat'ta başlamış olduğumuz ikinci dönemde yine yüz yüze eğitime aynı kararlılıkla devam ediyoruz. Sağlık Bakanlığımızın ve Sağlık Bilim Kurulu'nun önermiş olduğu kriterleri yerine getirerek bu dönemi de yüz yüze eğitim olarak nihayetlendireceğiz. Bugün itibariyle Covid-19 salgını dolayısıyla tüm sınıfları kapalı olan hiçbir okulumuz bulunmamaktadır. Okullarımız her türlü tedbiri alarak bu süreçten de başarılı bir şekilde çıkacaktır" dedi.