Mahmut Özer 7,8, 11 ve 12. sınıf öğrencileri ilgilendiren açıklamayı yaptı! O tarihten sonra... MEB'den yüz yüze eğitimde son dakika gelişmesi!

Yüz yüze eğitimde son dakika gelişmeleri yaşandı. Milyonlarca öğrenci veli ve öğretmen Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den gelen açıklamaları yakından takip ediliyor. 6 Ağustos'ta göreve gelen Bakan Özer gelinen o tarihten bu yana gelinen son noktayı aktardı. Okulları yüz yüze eğitim için açık tutmakta kararlı olduklarını dile getiren Özer, ayrıca 180 gündeki okullaşma oranını, kütüphane sayısını ve kitap sayısını paylaştı. Buna göre uzaktan eğitim yapılan süreçte öğrenim kayıplarının giderilmesi için 7,8, 11 ve 12. sınıf düzeylerinden toplam 4 milyon 565 bin 916 öğrenciye kazanım değerlendirme uygulaması yapıldı. İşte Özer'in yeni açıklamaları...