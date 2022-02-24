Mahmut Özer 7,8, 11 ve 12. sınıf öğrencileri ilgilendiren açıklamayı yaptı! O tarihten sonra... MEB'den yüz yüze eğitimde son dakika gelişmesi!
6 Eylül'de başlayan yüz yüze eğitim kesintisiz olarak devam ediyor. Son olarak ilkokul, ortaokul ve lise öğrenciler 24 Ocak-4 Şubat tarihleri arasında sömestr tatillerini yaptı. 2. dönem için de yüz yüze eğitimde herhangi bir aksamanın olmaması için çalışmalar yapan MEB, 2021-2022 eğitim öğretim yılı takvimine göre hareket etmeye devam edecek. Buna göre uzaktan eğitime geçilmesi söz konusu olmayacak Nisan ayında 2. dönem ara tatil uygulanacak. Öte yandan Bakan Mahmut Özer yüz yüze eğitimde 180 günlük yol haritasını tek tek açıkladı. İşte detaylar...
Yüz yüze eğitimde son dakika gelişmeleri yaşandı. Milyonlarca öğrenci veli ve öğretmen Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den gelen açıklamaları yakından takip ediliyor. 6 Ağustos'ta göreve gelen Bakan Özer gelinen o tarihten bu yana gelinen son noktayı aktardı. Okulları yüz yüze eğitim için açık tutmakta kararlı olduklarını dile getiren Özer, ayrıca 180 gündeki okullaşma oranını, kütüphane sayısını ve kitap sayısını paylaştı. Buna göre uzaktan eğitim yapılan süreçte öğrenim kayıplarının giderilmesi için 7,8, 11 ve 12. sınıf düzeylerinden toplam 4 milyon 565 bin 916 öğrenciye kazanım değerlendirme uygulaması yapıldı. İşte Özer'in yeni açıklamaları...
Koronavirüs salgını sürecinde okulları açık tutmak için çalışan MEB 180 günlük yol haritasını çıkardı. Bu süreçte hangi projeler hayata geçirildi, yüz yüze eğitimde nereye gelindi tek tek paylaşıldı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Bugün gelinen noktada eğitim sisteminin kalitesini sürekli kılmak ve geleceğe yönelik eğitim politikalarımızı şekillendirebilmek için eğitimde izleme ve değerlendirme çalışmalarına devam ediyoruz. Çalışmada, en öncelikli hedefimiz olan eğitimde fırsat eşitliğini artırmaya yönelik yapılan çalışmalara yer verilmiştir" dedi.
Salgın sürecinde birçok projeyi de hayata geçirildi. Bu kapsamda okul öncesi eğitim yaygınlaştırıldı, mesleki eğitim güçlendirildi, hayat boyu öğrenme faaliyetleri iyileştirildi ve öğretmenlerin mesleki gelişimleri artırıldı. MEB'in 180 gün boyunca hayata geçirdiği projeler şöyle:
Türkiye'nin ilk medya lisesi açıldı. Yardımcı kaynaklar ücretsiz olarak okullara dağıtılmaya başlandı. Mesleki eğitimde 50 yeni Ar-Ge merkezi kuruldu. Okul öncesi eğitim seferberliği başladı. Öğretmenlerin iki doz aşılanma oranı yüzde 88,2'ye yükseldi.