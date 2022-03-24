Öğrencilerden 'Sınıfta kalma' ve LGS talebi! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den flaş açıklama! 'İlk defa' diyerek duyurdu! MEB'den güzel haber
Samsun'da valilik toplantı salonunda gerçekleştirilen 'İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na katılan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, eğitimde gelinen nokta hakkında bilgilendirmeler yaptı ve eğitimde kalitenin nasıl artırılabileceğini ayrıntılı olarak değerlendirdi. Özer, "İlk defa kız çocuklarımızın okullaşma oranı, 2014 yılından itibaren erkekleri geçti. Türkiye son 20 yılda, kız çocuklarının eğitime erişimi kolaylaştı" dedi. Özer ayrıca 3-5 yaş aralığındaki okullaşma oranını OECD ortalamalarına çıkarabilmek için 3 bin yeni anaokulu, 40 bin de yeni ana sınıfı yapacaklarını açıkladı. Özer'in öğrencilerle diyaloğu ise güne damgasını vurdu. Öğrenciler LGS ve sınıfta kalma hakkında Bakan Özer'e isteklerini iletti. İşte detaylar...
Samsun'u ziyaret eden Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer önce Valilikte düzenlenen İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Ardından Canik ilçesinde bu yıl hizmet vermeye başlayan Cahit Zarifoğlu İlkokulu'nun açılışında yer aldı. Sonrasında da öğrencilerle birlikte okulun açılış kurdelesini kesti. Öğrencilerle bir hayli kaynaşan Özer'e öğrenciler tek tek taleplerini söyledi. Özellikle 'Sınıfta kalma' ve LGS talebi dikkat çekti. Bakan Özer'in ayrıca 'İlk defa' diyerek duyurduğu konu da gündemde önemli yer tuttu.
Milli Eğitim Bakanı Özer, Samsun'da valilik toplantı salonunda gerçekleştirilen 'İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu. Bakanlığın, kentte yeni eğitim binalarını yapma ve güçlendirme kapsamında yaklaşık 200 milyon liralık yatırımının bulunduğunu belirten Özer, "Bu yatırımı, 1 milyar 129 milyonluk yeni yatırımla 1 milyar 324 milyona çıkarmış olduk. Ciddi bir yatırımı eğitim kalitesini artırmak adına Samsun'a kazandırmış oluyoruz. Bakanlık olarak en önem verdiğimiz yeni eğitim politikalarından biri, okul öncesi eğitime erişimi artırmak. Bunun için 3-5 yaş aralığındaki okullaşma oranını OECD ortalamalarına çıkarabilmek için 3 bin yeni anaokulu, 40 bin de yeni ana sınıfı yapacağız" dedi.
'1,2 MİYON ÖĞRETMENİN YÜZDE 59'U KADIN'
Toplantı sonrası Canik ilçesinde eğitime başlayan Cahit Zarifoğlu İlkokulu'nun resmi açılışını da katılan Bakan Özer törende eğitime dair yatırımlarda en büyük hedeflerinden birinin, kalite olduğunu söyleyerek, şöyle konuştu:
"Eğitimde büyümeyi sağlarken, kalite odaklı şekilde gerçekleştirdik. 2000'li yıllarda 500 bin civarında olan öğretmen sayımız bugün 1,2 milyona ulaştı ve yine burada kadınlarımız pozitif ayrımcılıkla çok daha iyi noktalara geldiler, özellikle istihdam konusunda. Yine 2000'li yıllarda kadın öğretmen sayımız 500 bin sayısının yüzde 40'larındayken, bugün yüzde 59'lara çıktı. Biz de bakanlık olarak kadın yöneticilerimizin sayısını artırmak için üzerimize düşen neyse onu yapacağız. Son 20 yılda eğitimde yapılan bu seferberliğin bir diğer başarısı da demokratik bir eğitim sistemini inşa etmek oldu.
Hatırlayın bu ülkede başörtülüler eğitime erişemiyordu. Yükseköğretime ulaşmak için yurt dışına gidiyordu. O gün, anayasal hakkı olan eğitim hakkına erişmesine engel olunan kadınlar hakkında konuşmayanların bugün kadına şiddetle ilgili konuşmaya hakları yoktur. Katsayı adaletsizliği 1999 yılında devreye girerek bu ülkede eğitim sisteminin dengelerini alt üst etti. Bakanlık ve hükümetlerimiz bu hasarı ortadan kaldırabilmek için çok büyük efor sarf etti. Ve yeni yeni, son yıllarda telafi etmeyi başarıyoruz. Bugün uğraştığımız çok problem geçmişteki yanlış eğitim politikalarının üretmiş olduğu sorunlardır. Eğer o problemler o gün oluşmamış olsaydı, biz bugün çok farklı şeyleri konuşuyor olacaktık."
''İLK DEFA KIZ ÇOCUKLARIMIZIN OKULLAŞMA ORANI ERKEKLERİ GEÇTİ''
Bakan Özer, konuşmasına şöyle devam etti:
"Burada iki kritik parametre var. Bu artışlardan en fazla faydalanan iki kesim var. Biri sosyoekonomik olarak dezavantajlı kesimler. Eğitime erişimi sıkıntı olan, bulunduğu lokasyon veya imkanlar sebebiyle kısıtlı olan. Şimdi bu kesimler rahatlıkla eğitim imkanlarına erişebiliyor. İkinci parametre ise kız çocuklarındaki okullaşma oranlarıdır. Bu oran inanılmaz derecede arttı.