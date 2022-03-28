Hedef 350! Tüm şehirler için geçerli! O öğrencilerin tümü... MEB yeni programı açıkladı Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer erişime açıldığını duyurdu!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), eğitimde fırsat eşitliğini artırmak amacıyla okul öncesi eğitime erişimin yaygınlaştırılmasına yönelik koyduğu hedeflere ilişkin gelişmeleri aktardı. Buna göre bu yılın sonuna kadar 3 bin yeni anaokulu ve 40 bin yeni ana sınıfı yaparak okul öncesinde var olan eğitim kurumu kapasitesi yüzde 100 artırılacak. Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Okullaşma oranlarını artırmak için 81 ilde yoğun çalışmalar yürütüyoruz. 6 ay gibi kısa bir sürede 102 anaokulu ve 7 bin 800 ana sınıfını hizmete açtık. Böylece okul öncesi eğitim kurumlarımızın kapasitesini artırmada hedefimize daha yaklaşmış olacağız. '' dedi. Bakanlık ayrıca özel yetenekli öğrenciler için iki yeni program hazırladı. İşte detaylar...