OBP HESAPLAMA 2023: LGS baraj puanı kaç? LGS puanına okul puanı eklenecek mi? Sınavda kaç net, kaç puan ediyor? Okul puanı sonucu etkiler mi?
Milyonlarca kişinin katılacağı LGS sınavıyla birlikte gözler MEB'e çevrildi, puanlarını hesaplamak isteyen ve hayalini kurduğu okula puanının yetip yetmeyeceğini merak edenler araştırmalara başladı. Bu kapsamda en merak edilenler arasında OBP puanı hesaplama yer aldı. Peki, LGS baraj puanı kaç? LGS puanına okul puanı eklenecek mi? Sınavda kaç net, kaç puan ediyor? Okul puanı sonucu etkiler mi? İşte detaylar...
02.06.2023 16:04 - Son Güncelleme: 02.06.2023 16:21
MEB tarafından 4 Haziran'da gerçekleştirilecek LGS sınavının hesaplamaları şimdiden merak edilir oldu. Sonuçların ardından "OBP ile alan liseler 2023 araştırması" hızlanacak. Peki, lise OBP hesaplama nasıl yapılır? İşte merak edilenler!