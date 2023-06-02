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Haberler Eğitim OBP HESAPLAMA 2023: LGS baraj puanı kaç? LGS puanına okul puanı eklenecek mi? Sınavda kaç net, kaç puan ediyor? Okul puanı sonucu etkiler mi?

OBP HESAPLAMA 2023: LGS baraj puanı kaç? LGS puanına okul puanı eklenecek mi? Sınavda kaç net, kaç puan ediyor? Okul puanı sonucu etkiler mi?

Milyonlarca kişinin katılacağı LGS sınavıyla birlikte gözler MEB'e çevrildi, puanlarını hesaplamak isteyen ve hayalini kurduğu okula puanının yetip yetmeyeceğini merak edenler araştırmalara başladı. Bu kapsamda en merak edilenler arasında OBP puanı hesaplama yer aldı. Peki, LGS baraj puanı kaç? LGS puanına okul puanı eklenecek mi? Sınavda kaç net, kaç puan ediyor? Okul puanı sonucu etkiler mi? İşte detaylar...

02.06.2023 16:04 - Son Güncelleme: 02.06.2023 16:21
OBP HESAPLAMA 2023: LGS baraj puanı kaç? LGS puanına okul puanı eklenecek mi? Sınavda kaç net, kaç puan ediyor? Okul puanı sonucu etkiler mi?

MEB tarafından 4 Haziran'da gerçekleştirilecek LGS sınavının hesaplamaları şimdiden merak edilir oldu. Sonuçların ardından "OBP ile alan liseler 2023 araştırması" hızlanacak. Peki, lise OBP hesaplama nasıl yapılır? İşte merak edilenler!

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OBP HESAPLAMA 2023: LGS baraj puanı kaç? LGS puanına okul puanı eklenecek mi? Sınavda kaç net, kaç puan ediyor? Okul puanı sonucu etkiler mi?

LGS OBP NASIL HESAPLANIR?

OBP yani Ortaöğretim Başarı Puanı, ortaöğretimden mezun olan öğrencilerin almış oldukları derslerden elde ettiği başarı puanıdır. Bilinen adıyla daha çok okul puanı olarak kullanılır.

OBP HESAPLAMA 2023: LGS baraj puanı kaç? LGS puanına okul puanı eklenecek mi? Sınavda kaç net, kaç puan ediyor? Okul puanı sonucu etkiler mi?

Türkiye genelinde liseye geçiş yapacak öğrencilerin değerlendirilmesi ile, ortaöğretim bitirme notları (100 üzerinden Lise mezuniyet puanı) 5 ile çarpılarak OBP'ye dönüştürülür.

OBP HESAPLAMA 2023: LGS baraj puanı kaç? LGS puanına okul puanı eklenecek mi? Sınavda kaç net, kaç puan ediyor? Okul puanı sonucu etkiler mi?

Böylelikle, 50 olan en düşük diploma notu için OBP 250, en yüksek 100 olan diploma notu için de 500 olarak elde edilir. 50'nin altında olan diploma notları ise 50 olarak değerlendirmeye alınır.

OBP HESAPLAMA 2023: LGS baraj puanı kaç? LGS puanına okul puanı eklenecek mi? Sınavda kaç net, kaç puan ediyor? Okul puanı sonucu etkiler mi?

Bu şekilde hesaplanan Ortaöğretim Başarı Puanının yüzde on ikisi (katsayı=0,12) merkezi sınavdan alınan puanlara eklenerek adayın yerleştirme puanları hesaplanır.

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