1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11'inci sınıf öğrencileri... MEB'den flaş karar, 16 gün kaldı! 81 ilde tüm okullar kapanıyor!

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den son dakika açıklamalar gelmeye devam ediyor. Milyonlarca Anaokulu, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11'inci sınıf öğrencilerini ilgilendiriyor. Sadece 16 gün kaldı, müjde az evvel geldi. 81 ilde eğitim gören tüm öğrenciler, velileri ve öğrenmenlerin dikkatine! Bakan Özer, Özer, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen 10 ildeki öğrencilere yönelik 1 Ağustos-1 Eylül tarihlerinde telafi programı uygulanacağını bildirdi. Öte yandan 91 gün...