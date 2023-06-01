1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11'inci sınıf öğrencileri... MEB'den flaş karar, 16 gün kaldı! 81 ilde tüm okullar kapanıyor!
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğrenci, öğretmen ve velilerin merakla beklediği açıklamayı yaparak flaş bir karara imza attı. Mahmut Özer'in 16 Haziran 2023 tarihini işaret ettiği duyuru, okul kapanışına kısa bir süre kala LGS ve YKS sınavlarının yapılacağı tarihleri belirledi. Öğrencilerin heyecanla beklediği LGS sınavı 4 Haziran'da gerçekleştirilecek, YKS sınavı ise 17-18 Haziran tarihlerinde düzenlenecek. Bu kararla birlikte, anaokulu dahil tüm öğrenciler yaz tatiline kavuşmanın heyecanını yaşıyor. MEB'in yeni açıklamaları ise yakından takip ediliyor.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den son dakika açıklamalar gelmeye devam ediyor. Milyonlarca Anaokulu, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11'inci sınıf öğrencilerini ilgilendiriyor. Sadece 16 gün kaldı, müjde az evvel geldi. 81 ilde eğitim gören tüm öğrenciler, velileri ve öğrenmenlerin dikkatine! Bakan Özer, Özer, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen 10 ildeki öğrencilere yönelik 1 Ağustos-1 Eylül tarihlerinde telafi programı uygulanacağını bildirdi. Öte yandan 91 gün...
Bakanlığın açıkladığı takvime göre okullarda ilk ara tatil 14-18 Kasım tarihleri arasında yapıldı.
İkinci ara tatil 17-20 Nisan 2023'de yapıldı.
Bakan Özer, merak edilen soruları yanıtladı ve gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından okulları normalleştirmek için büyük çaba sarf ettiklerini belirten Özer, başlangıçta çocuklara yönelik müfredata dayalı eğitimden ziyade psikoeğitim yaklaşımı sergilediklerini ifade etti.
OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?
Okulların 16 Haziran'da eğitim öğretime kapatılacağını aktaran Özer, Türkiye genelinde ve deprem bölgesinde yaz okulu projelerinin olduğunu, deprem bölgesindeki öğrencilere yönelik 1 Ağustos-1 Eylül tarihlerinde 1 aylık telafi eğitimi yapacaklarını dile getirdi.