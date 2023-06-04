LGS BAŞARI DUASI! LGS sınavına girmeden önce okunacak dua! Sınav duası TÜRKÇE- ARAPÇA okunuşu, kalem suresi! Kısa, etkili LGS sınavı kazanmak için okunacak dua!
LGS bu yıl 4 Haziran 2023 tarihinde merkezi olarak uygulanacak. 81 ilde milyonlarca adayın katılımıyla gerçekleştirilecek olan Liseye Geçiş Sistemi sınavında okunacak dualar merak ediliyor. Anneler, babalar, sınava girecek adayların yakınları çocukları için LGS başarı dualarını araştırıyor. Bu noktada sınavda okunacak dualar, kalem suresi araştırılıyor. Ayrıca sınava bizzat katılacak adaylar da kendileri için kısa, etkili LGS sınavı kazanmak için okunacak dua, sınava giren öğrencinin arkasından okunacak duaları öğrenmek istiyor. İşte detaylar...
LGS başarı duası, sınava girecek adaylar ve yakınları tarafından yoğun şekilde araştırılmaya başlandı. 2023 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavının birinci oturumu Türkiye saatiyle 09.30'da, ikinci oturumu ise saat 11.30'da başlayacak. Birinci oturumda öğrencilere 50 soru sorulacak ve 75 dakika yanıtlama süresi verilecek. İkinci oturumda ise öğrencilere 40 soru sorulacak ve öğrencilerin yanıtlaması için 80 dakika süreleri olacak. Peki LGS sınavına girmeden önce okunacak duaları nelerdir? İşte Sınav duası TÜRKÇE- ARAPÇA okunuşu, kalem suresi! Kısa, etkili LGS sınavı kazanmak için okunacak dua!
SINAVDA UNUTKANLIĞA KARŞI EDİLECEK DUA 2023
Bismillahirrahmanirrahim, Ferdün, Hayyün, Kayyûmun, Hakemun, Adlün, Kuddûsün. İyyâke na'büdü ve iyyâkenesta'în. İnnâ fetahnâ leke fethan mubînâ." On dokuz defa okunacak.
– Bu dua her an, her zaman, mubah olan herhangi bir işe başlarken okunur. Mesela Kur'an-ı kerim öğrenmeye başlarken, yazı yazarken, sınava girerken, dine aykırı olmayan her işe başlarken söylemek iyi olur. Yapılan işin kolay gelmesi, zor gelmemesi ve hayırla neticelenmesi için dua etmiş oluyoruz.
ANLAMI:Allah'ım! Bu işi bana hayırlı kıl ve bu işi bana nasip eyle! Allah'ım beni kendi başıma bırakma.(Tirmizi,De'avat,90)
– Rabbi zidni ilmen ve fehmen ve el-hıkni bi's salihin.Rabbişrahli sadri ve yessir li emri vahlü'l-ukdeten min lisani yefkahu kavli. Ya Hafız, Ya Rakib, Ya Nasır, Ya Allah. Rabbi yessir ve la tüassir, Rabbi temmim bi'l hayr. (Sınava girmeden önce 3,5,7 defa okunur)