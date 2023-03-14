Nisanda üniversiteler açılacak mı 2023? YÖK Başkanı Erol Özvar açıklama son dakika! Üniversitelerde yüz yüze eğitim ne zaman? Kayıt dondurma hakkı, muafiyet...
Arama motorlarında, üniversitelerin ne zaman yüz yüze açılacağı araştırılıyor. Son dakika haberine göre, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimat vermesi halinde üniversitelerde yüz yüze eğitime geçilecek şekilde hazırlıkların tamamlandığınıaçıkladı. Peki, Nisanda üniversiteler açılacak mı 2023? Üniversitelerde yüz yüze eğitim ne zaman? İşte detaylar...
YÖK son dakika açıklamalar sıkı takibe alındı. Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, Başkan Erdoğan'ın talimatı sonrası üniversitelerde yüz yüze eğitimin başlayacağı tarihi duyurdu. Deprem nedeniyle eğitim ve öğretimin etkin ve verimli sürdürülebilmesi amacıyla bahar döneminin uzaktan öğretim yoluyla yürütülmesi kararlaştırılmıştı. Yüz yüze eğitimle alakalı Erol Özvar'dan yeni bir açıklama geldi. Peki, Nisanda üniversiteler açılacak mı 2023? Üniversitelerde yüz yüze eğitim ne zaman? İşte merak edilenler!
YÖK Başkanı Erol Özvar'dan üniversite açıklaması: ''Yüz yüze ve hibrit eğitim...''
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar'dan yüz yüze eğitim açıklaması: Hazırlıklar tamamlandı
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimat vermesi halinde üniversitelerde Nisan'da yüz yüze eğitime geçilecek şekilde hazırlıkların tamamlandığını söyledi.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından YÖK tarafından öğrencileri mağdur etmemek için pek çok adım atıldı.
YÖK Başkanı Erol Özvar'dan üniversite açıklaması: ''Yüz yüze ve hibrit eğitim...''