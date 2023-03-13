MEB’den flaş ara tatil kararı, netleşti! Mahmut Özer o tarihi işaret etti! Öğrencilere Ramazan Bayramı müjdesi! İlkokul, ortaokul, liseler Nisan’da...

Kahramanmaraş merkezli deprem sonrası 71 ilde okullar 20 Şubat'ta açıldı. Deprem bölgesi ilan edilen 10 ilde ise kademeli olarak açılmasına karar verildi. Okullar tedbirli şekilde açılmaya başlarken gözler Nisan ayı ara tatiline çevrildi. Nisan ara tatilinin erteleneceği yönündeki iddialar gerçeği yansıtmazken tatil tarihleri de belli oldu. Peki Ara tatil ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Nisan'da ara tatil Ramazan Bayramı ile birleştirilecek mi? İşte konuya ilişkin yanıt niteliğinde MEB'in güncel tatil takvimi...