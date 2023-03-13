MEB'den flaş ara tatil kararı, netleşti! Mahmut Özer o tarihi işaret etti! Öğrencilere Ramazan Bayramı müjdesi! İlkokul, ortaokul, liseler Nisan'da...
Milyonlarca öğrenci Nisan ara tatilin ne zaman yapılacağını merak ediyordu. Önümüzde Ramazan ayı var. Ramazan ayı sonrası bayramın ara tatil ile birleşip birleşmeyeceği belli oldu. 81 ildeki milyonlarca öğrenci, öğretmen ve veliyi ilgilendiriyor. Nisan ara tatili hakkında Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Peki Nisan ara tatili ertelenecek mi? Ara tatil ne zaman yapılacak 2023? Öğrencilere Ramazan Bayramı müjdesi geldi. İlkokul, ortaokul, liseler Nisan'da...
Kahramanmaraş merkezli deprem sonrası 71 ilde okullar 20 Şubat'ta açıldı. Deprem bölgesi ilan edilen 10 ilde ise kademeli olarak açılmasına karar verildi. Okullar tedbirli şekilde açılmaya başlarken gözler Nisan ayı ara tatiline çevrildi. Nisan ara tatilinin erteleneceği yönündeki iddialar gerçeği yansıtmazken tatil tarihleri de belli oldu. Peki Ara tatil ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Nisan'da ara tatil Ramazan Bayramı ile birleştirilecek mi? İşte konuya ilişkin yanıt niteliğinde MEB'in güncel tatil takvimi...
MAHMUT ÖZER'DEN AÇIKLAMA!
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, açıklamasında "10 ildeki öğrencilerde ikinci dönem devam zorunluluğu aramıyoruz. Bunu daha önce açıklamıştık. İhtiyaç olması durumunda yeni öğretmenler de atayacağız. Eğitim ve öğretimle ilgili neye ihtiyaç varsa atama yoluyla görevlendirme yoluyla çözeceğiz."
"Mümkün olduğu kadar çocuklarımızın bu travmayı atlatabilmeleri için koşullar oluşturuyoruz. Depremin ilk gününden itibaren bizden talimat almadan bölgede çalışan öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Soba üreten meslek liselerinin fedakar cefakar öğretmenlerimize, arama kurtarmaya destek veren tüm öğretmenlerimize şükranlarımızı sunuyorum."dedi.
İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?
İkinci ara tatil 17-20 Nisan 2023'de yapılacak. Ayrıca ikinci ara tatil, 21 Nisan'da başlayacak Ramazan Bayramı tatiliyle birleşecek.