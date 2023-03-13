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Yüzük takma tarzınız kişiliğinizi ortaya çıkarıyor! 5 parmaktan hangisine takıyorsanız o baskın geliyor! 2. 3. 4. parmağına takanlar...

Yüzük takma tarzınız ile kişilik özelliklerinizi öğrenebilirsiniz. Yüzük takma şekline göre kişilik testi yapıldığını biliyor muydunuz? Günümüzde yüzük takmak artık moda. Kimileri tek parça yüzük tercih ederken kimileri ise kombinine göre tüm parmaklarına bile yüzük takabiliyor. Peki siz hangi parmaklarınıza takıyorsunuz? Farkında olmadan yaptığımız her seçimin, ne kadar küçük olursa olsun, aslında kişiliğimizde bir temeli olduğunu bilin. İşte Yüzük takma tarzına göre kişilik testi...

13.03.2023 16:40 - Son Güncelleme: 13.03.2023 16:50
Yüzük takma tarzınız kişiliğinizi ortaya çıkarıyor! 5 parmaktan hangisine takıyorsanız o baskın geliyor! 2. 3. 4. parmağına takanlar...

Psikologlar başparmak, işaret parmağı, orta parmak, yüzük parmağı ve serçe parmağına yüzük takmanın anlamları olduğunu söylüyor. Gözünüzü kapatın ve yüzük takmak istediğinizde ilk hangi parmağın aklınıza geldiğini düşünün. Sonra da gözünüzü açın ve haberimizin devamını okuyun...

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Yüzük takma tarzınız kişiliğinizi ortaya çıkarıyor! 5 parmaktan hangisine takıyorsanız o baskın geliyor! 2. 3. 4. parmağına takanlar...

YÜZÜK TAKMA ŞEKLİNDEKİ KARAKTER ANALİZİ

Her insan farklıdır, siz hangi parmağınıza yüzük takıyorsanız karakteriniz de onu yansıtıyor demektir. Gelin birlikte yapılan analizlere bakalım...

Yüzük takma tarzınız kişiliğinizi ortaya çıkarıyor! 5 parmaktan hangisine takıyorsanız o baskın geliyor! 2. 3. 4. parmağına takanlar...

BAŞPARMAK

Genelde erkekler baş parmağına yüzük takmaktan mutlu olurlar. Bu sonunda bir erkeklik sembolü haline geldi.

Yüzük takma tarzınız kişiliğinizi ortaya çıkarıyor! 5 parmaktan hangisine takıyorsanız o baskın geliyor! 2. 3. 4. parmağına takanlar...

Bir kadın bunu yaptığında, büyük bir iç güce sahip olduğu anlamına gelir.

Yüzük takma tarzınız kişiliğinizi ortaya çıkarıyor! 5 parmaktan hangisine takıyorsanız o baskın geliyor! 2. 3. 4. parmağına takanlar...

Bu, zor durumlarla başa çıkma yeteneğinde belirgindir. Ayrıca gerekirse sert davranabilir. Böyle bir kadın yumuşak bir figür değildir.

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