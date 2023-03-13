Yüzük takma tarzınız kişiliğinizi ortaya çıkarıyor! 5 parmaktan hangisine takıyorsanız o baskın geliyor! 2. 3. 4. parmağına takanlar...

Psikologlar başparmak, işaret parmağı, orta parmak, yüzük parmağı ve serçe parmağına yüzük takmanın anlamları olduğunu söylüyor. Gözünüzü kapatın ve yüzük takmak istediğinizde ilk hangi parmağın aklınıza geldiğini düşünün. Sonra da gözünüzü açın ve haberimizin devamını okuyun...