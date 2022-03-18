Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti ve flaş haberi resmen duyurdu! MEB düğmeye bastı süreç başlıyor! Mahmut Özer: Önümüzdeki hafta itibariyle...
MEB'de yeni dönem başladı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Malatya'da katıldığı Erman Ilıcak Fen Lisesi'nin açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Özer, "Dün itibariyle yönetmelik çalışmasıyla ilgilide tüm paydaşlardan da görüşleri aldık. Önümüzdeki hafta itibariyle de bu yönetmenliğin yayınlanmasıyla ilgilide süreci başlatacağız böylece uzman öğretmenlikle ilgili ilk adımı atmış olacağız. Yaklaşık 500 bin öğretmenimizin uzaman öğretmenlik sürecine dahil olabilme ihtimali var. Umut ediyorum ki tüm öğretmelerimiz bu süreçte başarılı olur ve öğretmenlik meslek kanunun kendilerine tanımış olduğu haklardan da yaralanmış olur. Eğitim sistemimiz sürekli artık öğretmenine destek veren öğretmenin kişisel ve mesleki gelişimiyle ilgi tüm taleplerini yerine getiren yeni bir yaklaşımla öğretmenlerinin yanında yer almaya devam edecek" dedi. İşte Bakan Özer'in açıklamalarından öne çıkanlar...
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer eğitimcileri ilgilendiren haberi duyurdu. Bakan Özer Malatya'da yapımı tamamlanan Erman Ilıcak Fen Lisesi'nin açılışında detayları tek tek paylaştı. Eğitimin tüm kademelerinde devasa bir seferberliğin yaşandığını belirten Özer "2000'li yıllarda kadınlarımızın yükseköğretimdeki okullaşma oranı sadece yüzde 11 idi. Bugün yüzde 48.7. Türkiye kız çocuklarını eğitme kavuşturmayla ilgili problemini son 20 yılda çözmüştür" diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendilerine verdiği direktifler doğrultusunda öncelik verdikleri en önemli alanın okul öncesi eğitimde erişimi artırmak olduğunu söyleyen Bakan Özer, ''Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde son 19 yılda eğitimin tüm kademelerinde devasa bir seferberlik yaşanırken, tek eksik kalan kısım okul öncesi eğitimdir.'' ifadelerini kullandı.
81 ilde tüm ilçelerde inanılmaz eğitim yatırımları olduğunu anlatan Özer şunları şöyle;
'' İlkokuldan, ortaöğretime, oradan yükseköğretime ve okullaşma oranlarında ciddi iyileşme sağlanırken, derslik başına düşen, öğretmen başına düşen öğrenci sayısında da inanılmaz iyileşme sağlandı. Birkaç rakamı paylaşayım; ortaöğretimde 2000'li yıllarda okullaşma oranı yüzde 44'ler civarında iken bugün hamdolsun yüzde 90'lara ulaştı, 5 yaş grubundaki okul öncesi eğitimdeki okullaşma oranı yüzde 14 iken bugün yüzde 90'a ulaştı.
Yani iki tane kız çocuğumuzdan bir tanesi ancak liseye gidiyordu. Bugün bu oran yüzde 88. Hemen hemen tüm kız çocuklarımız eğitimle buluşuyorlar. Asıl çarpıcı olan şey yükseköğretimde. 2000'li yıllarda kadınlarımızın yükseköğretimde okullaşma oranı sadece yüzde 11'di. Bugün yüzde 48,7 ve erkeklerin yükseköğretimdeki okullaşma oranı yüzde 40'lar seviyesinde.