Milli Eğitim Bakanı Özer'den flaş açıklama! MEB resmen duyurdu, mutlaka olacak! Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Kısa süre içerisinde...
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) son dakika olarak duyurdu. MEB resmen harekete geçti. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den flaş açıklama geldi. Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor. Yüz yüze eğitim koronavirüs salgını sürecinde tüm tedbirleriyle devam ederken Bakan Özer'den gelen açıklamalar da yakından takip ediliyor. Özer, ''Ağırlık okul öncesi eğitime verilecek ama diğer alanlarda da mutlaka öğretmen alımı gerçekleşecek, umut ediyoruz ki kısa süre içerisinde bunu kamuoyu ile paylaşacağız" dedi. İşte detaylar...
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) son dakika olarak duyurdu. MEB resmen harekete geçti. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den flaş açıklama geldi. Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor. Yüz yüze eğitim koronavirüs salgını sürecinde tüm tedbirleriyle devam ederken Bakan Özer'den gelen açıklamalar da yakından takip ediliyor. Özer, ''Ağırlık okul öncesi eğitime verilecek ama diğer alanlarda da mutlaka öğretmen alımı gerçekleşecek, umut ediyoruz ki kısa süre içerisinde bunu kamuoyu ile paylaşacağız" dedi. İşte detaylar...
Milyonlarca öğrenci 2022 yılında yüz yüze eğitim görmeye devam ediyor. Özer her fırsatta okulları açık tutmakta kararlı olduklarını dile getiriyor. Dolayısıyla uzaktan eğitime geçilmesi şu süreçte söz konusu değil. Öğrenciler yakın zamanda 2. dönem ara tatiline girecek. MEB takvimine göre ikinci ara tatili 11 Nisan'da başlayacak, 15 Nisan'da sona erecek.
İlk ara tatil gibi ikinci ara tatil de hafta sonu günleriyle birlikte toplam 9 gün sürecek. Öğrencilerin 17 Haziran günü karne almalarıyla birlikte yaz tatili başlayacak. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer katıldığı televizyon programında eğitim gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu, son zamanlarda en çok merak edilen soruları yanıtladı.
Mesleki eğitim merkezlerine ilişkin yapılan değişiklikten önce çıraklık, kalfalık ve ustalık eğitiminin verildiği mesleki eğitim merkezindeki öğrenci sayısının 159 bin olduğunu, kanun değişikliğinden sonra bu sayının 370 bine çıktığını belirten Özer, "Bu, önümüzdeki aylarda aslında bu artışın çok daha fazla olacağı anlamına geliyor.