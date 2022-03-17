Milli Eğitim Bakanı Özer'den flaş açıklama! MEB resmen duyurdu, mutlaka olacak! Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Kısa süre içerisinde...

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) son dakika olarak duyurdu. MEB resmen harekete geçti. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den flaş açıklama geldi. Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor. Yüz yüze eğitim koronavirüs salgını sürecinde tüm tedbirleriyle devam ederken Bakan Özer'den gelen açıklamalar da yakından takip ediliyor. Özer, ''Ağırlık okul öncesi eğitime verilecek ama diğer alanlarda da mutlaka öğretmen alımı gerçekleşecek, umut ediyoruz ki kısa süre içerisinde bunu kamuoyu ile paylaşacağız" dedi. İşte detaylar...