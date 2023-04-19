MEB'den flaş BİLSEM sınavı kararı, açıklandı! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ''Bir müjde verdik'' demişti! İlkokul 1.2.3. sınıf öğrencileri...
Bilim ve Sanat Eğitim Merkezleri (BİLSEM) sınavı hakkında tarih verildi. İlkokul, 1.2.3.4. sınıf öğrencilerini ilgilendiriyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından takvim yayımlanıdı. Yetenek alanlarına göre ön değerlendirme uygulamaları 14 Ocak 2023-09 Nisan 2023 tarihlerinde gerçekleştirilmişti. Öğrenciler o tarihte sınav sonuçlarına erişim sağlayabilecek ve sınava itiraz edebilecek. BİLSEM sınavına Türkiye'nin dört bir yanında binlerce öğrencinin katıldı. İşte detaylar.
BİLSEM NEDİR?
Bilim ve Sanat Merkezi, örgün eğitim kurumlarına devam eden ve genel yetenek (zihinsel), görsel sanatlar veya müzik alanında özel yetenekli olduğu uzmanlar tarafından tanılanan öğrencilere, yeteneklerini geliştirerek en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak için okul saatleri dışında destek eğitimi vermek üzere açılmış olan bağımsız bir özel eğitim kurumudur.
BİLİM VE SANAT MERKEZİ´ NE HANGİ SINIFLARDAN ÖĞRENCİ ALINMAKTADIR?
Bilim ve Sanat Merkezlerine hangi sınıf seviyelerinden öğrenci alınacağı, her yıl Bakanlıkça belirlenmektedir. Bakanlık kararı doğrultusunda 2018-2019 yılında ilkokul 1, 2 ve 3. sınıflardan tanılama yapılmıştır. Bilim ve Sanat Eğitim Merkezlerine öğrenci seçimi Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından her yıl belirlenen tarihlerde yapılan sınav sonuçlarına göre yapılmaktadır. Sınava katılacak olan öğrenciler okullarındaki sınıf öğretmenleri tarafından doldurulan "gözlem formu" listesiyle aday gösterilmektedir