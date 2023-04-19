RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Eğitim e-Okul bilsem.meb.gov.tr: 19 Nisan BİLSEM 2023 sonuçları açıklandı mı? BİLSEM sonuçları nasıl öğrenilir, nereden bakılır? BİLSEM kazandığımı nasıl anlarım?

e-Okul bilsem.meb.gov.tr: 19 Nisan BİLSEM 2023 sonuçları açıklandı mı? BİLSEM sonuçları nasıl öğrenilir, nereden bakılır? BİLSEM kazandığımı nasıl anlarım?

Her yıl yüzbinlerce öğrencinin katılım gösterdiği BİLSEM sınav sonuçları merakla bekleniyor. Bu kapsamda arama motorlarında, "2023 BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorularına yanıt aranıyor. Öğrenciler MEB duyurularını yakından takip ediyor. İşte, BİLSEM sonuçlarına ilişkin son bilgiler...

takvim.com.tr
19.04.2023 13:39 - Son Güncelleme: 19.04.2023 13:39
19 Nisan BİLSEM 2023 sonuçları açıklandı mı? e-Okul bilsem.meb.gov.tr: BİLSEM kazandığımı nasıl anlarım?

BİLSEM sonuçları hakkında aramalar hız kazandı. BİLSEM sınavlarına giren yüzbinlerce öğrenci 'BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak' sorusuna yanıt arıyor. Gözler MEB tarafından yapılacak açıklamalara çevrildi. Peki; 2023 BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak? BİLSEM sonuçları nasıl öğrenilir, nereden bakılır? Bireysel değerlendirme uygulamaları ne zaman? İşte detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
19 Nisan BİLSEM 2023 sonuçları açıklandı mı? e-Okul bilsem.meb.gov.tr: BİLSEM kazandığımı nasıl anlarım?

BİLSEM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrenciler ise 19 Nisan 2023 bugün ilan edilecek.

19 Nisan BİLSEM 2023 sonuçları açıklandı mı? e-Okul bilsem.meb.gov.tr: BİLSEM kazandığımı nasıl anlarım?

2023 BİLSEM TAKVİMİ

05-09 Aralık 2022 İl tanılama sınav komisyonlarının oluşturulması
12-16 Aralık 2022 Bilgilendirme toplantılarının yapılması
19-30 Aralık 2022 Gözlem formlarının doldurulması

19 Nisan BİLSEM 2023 sonuçları açıklandı mı? e-Okul bilsem.meb.gov.tr: BİLSEM kazandığımı nasıl anlarım?

02-06 Ocak 2023 Ön değerlendirme randevularının oluşturulması
10 Ocak 2023 Ön değerlendirme uygulamalarına alınacak öğrencilerin giriş belgelerinin e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yayımlanması
14 Ocak 2023-09 Nisan 2023 Öğrencilerin yetenek alanlarına göre ön değerlendirme uygulamalarına alınması

19 Nisan BİLSEM 2023 sonuçları açıklandı mı? e-Okul bilsem.meb.gov.tr: BİLSEM kazandığımı nasıl anlarım?

19 Nisan 2023 Bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrencilerin ilan edilmesi
24-28 Nisan 2023 İtiraz başvurularının alınması

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