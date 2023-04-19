e-Okul bilsem.meb.gov.tr: 19 Nisan BİLSEM 2023 sonuçları açıklandı mı? BİLSEM sonuçları nasıl öğrenilir, nereden bakılır? BİLSEM kazandığımı nasıl anlarım?
Her yıl yüzbinlerce öğrencinin katılım gösterdiği BİLSEM sınav sonuçları merakla bekleniyor. Bu kapsamda arama motorlarında, "2023 BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorularına yanıt aranıyor. Öğrenciler MEB duyurularını yakından takip ediyor. İşte, BİLSEM sonuçlarına ilişkin son bilgiler...
19.04.2023 13:39 - Son Güncelleme: 19.04.2023 13:39
BİLSEM sonuçları hakkında aramalar hız kazandı. BİLSEM sınavlarına giren yüzbinlerce öğrenci 'BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak' sorusuna yanıt arıyor. Gözler MEB tarafından yapılacak açıklamalara çevrildi. Peki; 2023 BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak? BİLSEM sonuçları nasıl öğrenilir, nereden bakılır? Bireysel değerlendirme uygulamaları ne zaman? İşte detaylar...
02-06 Ocak 2023 Ön değerlendirme randevularının oluşturulması
10 Ocak 2023 Ön değerlendirme uygulamalarına alınacak öğrencilerin giriş belgelerinin e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yayımlanması
14 Ocak 2023-09 Nisan 2023 Öğrencilerin yetenek alanlarına göre ön değerlendirme uygulamalarına alınması