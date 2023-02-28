Erol Özvar'dan flaş yüz yüze eğitim açıklaması! 1, 2. sınıf ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencileri okula... YÖK harekete geçti, kritik karar!

Deprem felaketi nedeniyle yurtlar depremzedelere açıldı. Üniversitelerde de eğitim öğretimin uzaktan (online) olarak devam edilmesine karar verildi. Milyonlarca üniversite öğrencisi tekrar ne zaman yüz yüze eğitime geçileceğini merak ediyor. Bu noktada YÖK Başkanı Erol Özvar'ın son dakika açıklamaları gündemde yakından takip ediliyor. Özvar yaptığı açıklamada Nisan ayını işaret ederek, ''Önlisans, lisans ve lisansüstünde 2022-2023 bahar dönemiyle sınırlı olmak kaydıyla bazı kararlar alınmıştır. '' dedi. İşte detaylar...