MEB’den şok karar! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ’zorunluluk olmayacak’ diyerek açıkladı! 1.2.3.4. sınıf ve ortaokul- lise öğrencileri...

Anasınıfı ve 1. sınıf öğrencileri geçtiğimiz hafta okullarına gitmeye başlamıştı. Bu hafta da diğer tüm öğrenciler için ders zili çaldı. 2022-2023 eğitim öğretim yılında ilk haftayı geride bırakırken Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den de yeni açıklamalar geliyor. Buna göre bu dönem ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için maske kullanımı tamamen kaldırıldı. Maske kullanımının kaldırılmasına ilişkin Bakan Mahmut Özer, ''Maske için genel anlamda artık bir zorunluluk olmayacak. '' dedi. İşte detaylar...