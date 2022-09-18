KPSS kaç puanla nereye girilir, kaç net kaç puan? KPSS atama puanları 2022! 60,65,70,75,80,85 puanla memur ataması olur mu? KPSS lisans puanı kaç yıl geçerli?
ÖSYM'nin 18 Eylül 2022 tarihi itibariyle gerçekleştirdiği KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) için geri sayım sona erdi. Öte yandan zorlu sınav maratonu sürecinden geçen adaylar ''kaç net kaç puan eder'' sorusu akıllarını kurcalamaya başlayacak. KPSS puanı nasıl hesaplanır? KPSS kaç net kaç puan eder? KPSS kaç net kaç puan yapıyor? 2022 KPSS kaç puanla nereye girilir? 60,65,70,75,80,85 puanla memur ataması olur mu? İşte merak edilenler!
Kamu kurumlarında memur olma hayali kuran adaylar, ÖSYM (Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi) tarafından gerçekleştirilen KPSS Lisans (Kamu Personeli Seçme Sınavı)'na 18 Eylül'de yani bugün katılım sağladı. Emeklerinin karşılığını alarak hedefledikleri kamu kurumlarına yerleşmek arzusu içerisinde olan adaylar, düzenlenen KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) sonrasında dört gözle sınav sonuçlarını beklemeye koyulacak. Peki, KPSS kaç net kaç puan yapıyor? 2022 KPSS kaç puanla nereye girilir? 60,65,70,75,80,85 puanla memur ataması olur mu? İşte tüm merak edilenler haberimizde!
KPSS LİSANS (GENEL KÜLTÜR) OTURUMU NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
2022-KPSS lisans oturumlarının ilki olan Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu saat 10.15'te başladı. Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmadı.
Sınavda adaylara 120 soruyu yanıtlamaları için 130 dakika süre verilecek.
Eğitim bilimleri oturumu ise saat 14.45'te başlayacak. Adaylara 100 dakika süre verilecek ve 80 soru yöneltilecek.
KPSS SONUÇLARI HANGİ GÜN AÇIKLANACAK?
2022-KPSS Lisans Genel Kültür-Genel Yetenek ve Eğitim Bilimleri sınavı sonuçları ÖSYM takvimine göre 21 Ekim 2022 tarihinde ilan edilecek.
Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.
KPSS'DE 4 YANLIŞ 1 DOĞRUYU GÖTÜRÜYOR MU?
KPSS'de her adayın testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenecek. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili testten almış olduğu ham puan bulunacak.
KPSS PUAN HESAPLAMASI NASIL YAPILIR?
KPSS, puanının hesaplanabilmesi için adayın her iki teste de girmesi gerekiyor. Genel yetenek testine girmezseniz, puanınız hesaplanmıyor. Ayrıca puanınızın hesaplanabilmesi için her iki testten de en az bir netinizin olması gerekiyor.