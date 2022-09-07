YKS 2. ek tercih robotu 2022 ile tercih YAP! yokatlas.yok.gov.tr: YKS ek tercih kılavuzu PDF indir! 150-160-180-200-300-400 puanla alan 2-4 yıllık üniversiteler (boş kontenjan, taban puanları)

Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçları, ÖSYM tarafından açıklandı. Tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından, herhangi lisan veya önlisans programına yerleşemeyen adayların gözü ek tercih sürecine çevrilmişti. Ek tercih dönemi bugün itibariyle başladı. Peki, YKS ek tercih nasıl yapılır? 150-160-180-200-300-400 puanla alan 2-4 yıllık üniversiteler hangileri? TKS 2. ek tercih boş kontenjanlar ve taban puanları açıklandı mı? İşte merak edilenler!