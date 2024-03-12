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MEB'den öğrencilere müjde! 2. dönem 1. yazılı sınavı için örnek sorular geldi! MEB 6,7,8,9,10,11,12. sınıf ÖRNEK sınav soruları FULL - PDF indir!

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), ikinci dönem 1'inci yazılı sınavları için öğrencilere rehberlik etmek amacıyla örnek soru kitapçıkları ve çözüm videolarını resmi internet sitesi üzerinden yayımladı. Sınav formatının açık uçlu sorulara dayandığı belirtilen duyuruda, öğrencilerin sınav stratejilerini geliştirmelerini sağlamak amacıyla çözüm videolarının da sunulduğu ifade edildi.

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Giriş Tarihi 12 Mart 2024, 17:42 Güncelleme 12 Mart 2024, 17:42
MEB’den öğrencilere müjde! 2. dönem 1. yazılı sınavı için örnek sorular geldi! MEB 6,7,8,9,10,11,12. sınıf ÖRNEK sınav soruları FULL - PDF indir! 1

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), 2023-2024 eğitim öğretim yılı ikinci dönem 1'inci yazılı sınavları için örnek soru kitapçıklarını ve çözüm videolarını öğrencilere sundu.

MEB’den öğrencilere müjde! 2. dönem 1. yazılı sınavı için örnek sorular geldi! MEB 6,7,8,9,10,11,12. sınıf ÖRNEK sınav soruları FULL - PDF indir! 2

2. DÖNEM 1. ORTAK SINAVLAR NE ZAMAN?

🔶 Tam gün eğitim veren okullar ve sabahçı gruplar için ortak yazılı sınavlar;

🔶 6. sınıf Türkçe dersi sınavı 26 Mart günü saat 09:40 - 10:20 arasında olacak ve 16 soru sorulacak, 40 dakika süre verilecek.

MEB’den öğrencilere müjde! 2. dönem 1. yazılı sınavı için örnek sorular geldi! MEB 6,7,8,9,10,11,12. sınıf ÖRNEK sınav soruları FULL - PDF indir! 3

🔶 6. sınıf Matematik dersi sınavı 27 Mart günü saat 09:40 - 10:20 arasında uygulanacak. Sınavda 10 soru olacak ve 40 dakika süre verilecek.

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