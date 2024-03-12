MEB'den öğrencilere müjde! 2. dönem 1. yazılı sınavı için örnek sorular geldi! MEB 6,7,8,9,10,11,12. sınıf ÖRNEK sınav soruları FULL - PDF indir!

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), 2023-2024 eğitim öğretim yılı ikinci dönem 1'inci yazılı sınavları için örnek soru kitapçıklarını ve çözüm videolarını öğrencilere sundu.
2. DÖNEM 1. ORTAK SINAVLAR NE ZAMAN?
🔶 Tam gün eğitim veren okullar ve sabahçı gruplar için ortak yazılı sınavlar;
🔶 6. sınıf Türkçe dersi sınavı 26 Mart günü saat 09:40 - 10:20 arasında olacak ve 16 soru sorulacak, 40 dakika süre verilecek.
🔶 6. sınıf Matematik dersi sınavı 27 Mart günü saat 09:40 - 10:20 arasında uygulanacak. Sınavda 10 soru olacak ve 40 dakika süre verilecek.