Yönetmelik 00.01 itibariyle değişti! Milli Eğitim Bakanlığı son dakika kararını duyurdu! Atama isteyen o kişiler artık...

Beklenen karar geldi! Milli Eğitim Bakanlığı, atama prosedürlerini düzenleyen yönetmelikte önemli bir değişikliğe gitti. 00.01 itibarıyla yürürlüğe giren güncellemeyle birlikte atama talebinde bulunan kişileri ilgilendiren yeni düzenlemeler hayata geçirildi. Yönetmelikte yapılan değişiklikle birlikte atama kriterleri gözden geçirildi ve güncellendi. Yeni kriterlere göre atama puantajında değişiklikler yapıldı.