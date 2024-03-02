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Yönetmelik 00.01 itibariyle değişti! Milli Eğitim Bakanlığı son dakika kararını duyurdu! Atama isteyen o kişiler artık...

Beklenen karar geldi! Milli Eğitim Bakanlığı, atama prosedürlerini düzenleyen yönetmelikte önemli bir değişikliğe gitti. 00.01 itibarıyla yürürlüğe giren güncellemeyle birlikte atama talebinde bulunan kişileri ilgilendiren yeni düzenlemeler hayata geçirildi. Yönetmelikte yapılan değişiklikle birlikte atama kriterleri gözden geçirildi ve güncellendi. Yeni kriterlere göre atama puantajında değişiklikler yapıldı.

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Giriş Tarihi 02 Mart 2024, 07:48 Güncelleme 02 Mart 2024, 07:47
Yönetmelik 00.01 itibariyle değişti! Milli Eğitim Bakanlığı son dakika kararını duyurdu! Atama isteyen o kişiler artık... 1

Milli Eğitim Bakanlığı, Yönetici Atama Yönetmeliği'nde yapılan önemli değişiklikleri içeren yeni düzenlemeyi Resmi Gazete üzerinden duyurdu. İşte merak edilen detaylar...

Yönetmelik 00.01 itibariyle değişti! Milli Eğitim Bakanlığı son dakika kararını duyurdu! Atama isteyen o kişiler artık... 2

ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNDEN İSTİFA EDENLERE SINAVSIZ OKUL MÜDÜRLÜĞÜ YOLU AÇILDI

Yeni yönetmelikle birlikte, Şube Müdürü iken istifa eden ve daha önce okul müdürlüğü görevinde bulunmuş kişilere sınavsız okul müdürlüğüne dönüş imkanı getirildi.

Yönetmelik 00.01 itibariyle değişti! Milli Eğitim Bakanlığı son dakika kararını duyurdu! Atama isteyen o kişiler artık... 3

İstifa edip öğretmenlik görevine dönenler, sınava tabi tutulmaksızın okul müdürü olabilecekler.

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