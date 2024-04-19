İlk kez kapılar açıldı! İşte ÖSYM'nin dünyadan izole sınav merkezi

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi ÖSYM görevlileri için olağanüstü bir hazırlık süreci başladı.100'ün üzerinde ÖSYM görevlisi sınavın kritik aşamalarında yer alacakları için 45 gün boyunca dış dünyadan izole bir kapalı merkezde konaklayacaklar. ÖSYM görevlilerinin soru kitapçıklarının basımı, paketlenmesi, kontrolü ve sevki için 45 gün dış dünyadan izole yaşayacakları kapalı merkez ise ilk kez görüntülendi.

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YKS başta olmak üzere, sınavların tüm hazırlık süreçlerinin yürütüldüğü kapalı merkezde sınav güvenliği, faraday kafesi ve sinyal karıştırıcı jammer gibi özel sistemlerin yanı sıra 7/24 emniyet güçlerinin nöbetiyle sağlanıyor.

Sınava hazırlık sürecinde görevli personelin 45 günlük sınav kampı, kapalı merkeze giriş yaptıkları "kırmızı çizgi" ile başlıyor. Bu çizginin ötesine bir adım geçildiğinde, her ne suretle olursa olsun sınav tamamlanana kadar dış dünyayla iletişim kurulamıyor.