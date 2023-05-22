MEB'den flaş TATİL kararı! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer 'Okullar kapanıyor' diyerek açıkladı! İlkokul, ortaokul, liseler 29 Mayıs, 16 Haziran'da...
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den son dakika flaş açıklamalar geldi. MEB kararını verdi okullar o tarihlerde tatil olacak. Milyonlarca öğrenci bu haberi bekliyordu! Anaokulu, ilkokul, ortaokul, liselilere müjdeli haber az evvel duyuruldu. 29 Mayıs seçimden sonraki gün okullar tatil edildi. Bakan Özer, ''Seçimden sonra okullarımızı eğitim-öğretime hazırlamak için 29 Mayıs Pazartesi günü okullarımızı tatil edeceğiz.'' dedi. Yaz tatil, ve telafi eğitim hakkında da karar çıktı. İşte son dakika kritik detaylar...
22.05.2023 11:16 - Son Güncelleme: 22.05.2023 12:39
MEB'den kararlar geldi! Öğrenci, öğretmen ve velileri ilgilendiriyor! Okulların ne zaman kapanacağı netleşti. Yaz tatili ile ilgili açıklama Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den geldi. Peki okullar ne zaman kapanacak? Yaz tatili ne zaman, kaç gün sürecek? Telafi eğitim ne zaman, hangi illerde yapılacak, zorunlu mu? Bakan Özer 'Okullar kapanıyor' diyerek açıkladı!