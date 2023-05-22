MEB’den flaş TATİL kararı! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ’Okullar kapanıyor’ diyerek açıkladı! İlkokul, ortaokul, liseler 29 Mayıs, 16 Haziran’da...

MEB'den kararlar geldi! Öğrenci, öğretmen ve velileri ilgilendiriyor! Okulların ne zaman kapanacağı netleşti. Yaz tatili ile ilgili açıklama Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den geldi. Peki okullar ne zaman kapanacak? Yaz tatili ne zaman, kaç gün sürecek? Telafi eğitim ne zaman, hangi illerde yapılacak, zorunlu mu? Bakan Özer 'Okullar kapanıyor' diyerek açıkladı!