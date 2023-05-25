MEB'den burs müjdesi! Bursluluk sınavı başvuruları başlıyor! Öğrencilere 863 TL harçlık! O tarihte hesaplara yatıyor! Anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise öğrencileri için ayrı ayrı bir çok sosyal yardım ödemesi yapılıyor. 2023 yılında yapılan zamla birlikte sosyal yardım ödeme miktarı arttı. Başarı Teşvik Programı, Ana Okulu/Ana Sınıfı Yardımı gibi projeler kapsamında öğrencilere her ay düzenli yardımlar yapılıyor. Bunlarda bir tanesi de İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı kapsamında yapılan yardımlar. İşte detaylar...