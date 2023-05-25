MEB'den burs müjdesi! Bursluluk sınavı başvuruları başlıyor! Öğrencilere 863 TL harçlık! O tarihte hesaplara yatıyor! Anaokulu, ilkokul, ortaokul...
Depremde annesini babasını veya vasisini kaybeden çocukların tamamı burslu öğrenci kapsamına alındı. İlkokul, ortaokul, lise öğrencilerini ilgilendiriyor! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den son dakika kritik açıklamalar gelmeye devam ediyor. Bakan Özer son açıklamasında burs verileceğini duyurdu. Özer, ''Ayda 863 TL bu çocuklarımıza destek sağlıyoruz.'' dedi. Öte yandan Bursluluk sınav tarihi de belli oldu. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer başvuruların 29 Mayıs - 16 Haziran tarihinde gerçekleşeceğini belirtti. İşte detaylar...
MEB'den burs müjdesi! Bursluluk sınavı başvuruları başlıyor! Öğrencilere 863 TL harçlık! O tarihte hesaplara yatıyor! Anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise öğrencileri için ayrı ayrı bir çok sosyal yardım ödemesi yapılıyor. 2023 yılında yapılan zamla birlikte sosyal yardım ödeme miktarı arttı. Başarı Teşvik Programı, Ana Okulu/Ana Sınıfı Yardımı gibi projeler kapsamında öğrencilere her ay düzenli yardımlar yapılıyor. Bunlarda bir tanesi de İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı kapsamında yapılan yardımlar. İşte detaylar...
''100 BİN ÖĞRENCİYE AYLIK 863 TL BURS VERECEĞİZ''
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den flaş burs açıklaması! İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı kapsamında, bu yıl 100 bin öğrenciye aylık 863 TL burs verilecek. Bakan Özer, ayrıca deprem bölgesindeki öğrencilere 30 bin kontenjan ayrılacağını açıkladı.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Twitter hesabından İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı ile ilgili açıklama yaptı. Bakan Özer, geçen yıl sınav kapsamında 70 bin öğrenciye burs sağlandığını belirterek, "Bu yıl eylül ayında yapacağımız sınavda bu sayıyı 100 bine çıkarıyoruz. İlave 30 bin kontenjanımızı deprem bölgesindeki öğrencilerimize ayıracağız. 100 bin öğrencimize aylık 863 TL burs imkanı sağlayacağız.