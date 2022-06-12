MEB’den flaş KARNE kararı! Değişti! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’den kritik açıklama 12’inci sınıfa kadar tüm öğrenciler 17 Haziran Cuma...

MEB'den flaş KARNE kararı! Resmen değişti! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den kritik açıklamalar geldi. 12'inci sınıfa kadar tüm öğrencileri ilgilendiriyor. Yaz tatilinin başlamasına çok az bir zaman dilimi kaldı. Öğrenciler bu hafta son kez derslere girecek. 3 aylık bir tatil dönemi için heyecanlı bekletiş devam ediyor. Bakan Özer gündemdeki soruları yanıtladı. Öğrenciler tarafından yakından takip edilen MEB'in açıklamaları haberimizde! 17 Haziran Cuma günü...