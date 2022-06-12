Yarın okullar tatil mi son dakika? Ankara'da 13 Haziran'da okullar tatil mi? Ankara Valiliği duyurular - Vasip Şahin Twitter açıklama
Ankara Valiliği'nden son dakika 'tatil' açıklaması geldi. Başkentte devam eden sağanak yağış yüz yüze eğitime de engel oldu. Ankara Valisi Vasip Şahin Twitter hesabı üzerinden yaptığı duyuruda, ''Son meteorolojik değerlendirmelere göre yarın gün boyu yoğun yağış beklendiğinden öğrencilerimizin herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmamaları için İlimiz genelindeki tüm ilk ve orta dereceli okullarda eğitim-öğretime Pazartesi günü bir gün süreyle ara verilmiştir.'' ifadelerini kullandı. Peki Yarın okullar tatil mi son dakika? Ankara'da 13 Haziran'da okullar tatil mi? İşte Ankara Valiliği son dakika duyurular...
Yarın okullar tatil mi son dakika? Ankara'da 13 Haziran Pazartesi okullar tatil mi? soruları gündemde yer alıyor. Ankara Valiliği duyuruları ve MEB açıklamaları bu kapsamda yoğun olarak araştırılıyor.
Şahin Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;
''Son meteorolojik değerlendirmelere göre yarın gün boyu yoğun yağış beklendiğinden öğrencilerimizin herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmamaları için İlimiz genelindeki tüm ilk ve orta dereceli okullarda eğitim-öğretime Pazartesi günü bir gün süreyle ara verilmiştir.''
ANKARA'DA SEL FELAKETİ
Ankara'da Tatlar Deresi'nin taşması sonucu meydana gelen selde kaybolan 66 yaşındaki Ramazan Gök'ü arama çalışmaları aralıksız sürüyor. Tatlar Deresi'nin taşması sonucu meydana gelen selde kaybolan kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) ekipleri, Ankara'nın Akyurt ilçesinde sel nedeniyle bölgeye sevk edildi. Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD), Akyurt'ta meydana gelen sel dolayısıyla itfaiyeye ve AFAD Ankara'ya toplamda 774 ihbar ulaştığını açıkladı. AFAD, Ankara'nın Akyurt ilçesinde yaşanan sel nedeniyle bölgeye ekiplerin sevk edildiğini açıkladı. Polatlı ilçesinde ve Esenboğa Havalimanı üzerinde meydana gelen hortum paniğe neden olurken, uçaklar uçaklar piste inemedi.