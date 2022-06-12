Yarın okullar tatil mi son dakika? Ankara’da 13 Haziran’da okullar tatil mi? Ankara Valiliği duyurular - Vasip Şahin Twitter açıklama

Şahin Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

''Son meteorolojik değerlendirmelere göre yarın gün boyu yoğun yağış beklendiğinden öğrencilerimizin herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmamaları için İlimiz genelindeki tüm ilk ve orta dereceli okullarda eğitim-öğretime Pazartesi günü bir gün süreyle ara verilmiştir.''