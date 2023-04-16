MEB'den flaş karar, yeni belli oldu! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ''LGS ve YKS’ye girecek öğrenciler'' diyerek uyardı! 8, 9, 10, 11, 12.sınıflar...
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) harekete geçti. Anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise öğrencilerini ilgilendiriyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer peş peşe yeni açıklamalarda bulundu. Nisan ara tatiline az bir süre kala öğrenciler MEB'in son dakika açıklamalarını yakından takip ediyor. Özer son olarak, deprem bölgesi Hatay ve Adıyaman'da 24 Nisan'da eğitim öğretimin başlayacağını duyurdu. Peki Nisan ara tatil ne zaman? Okullar ne zaman kapanacak, ne zaman açılacak? Bakan Özer, "Öğrencilerden bir istirhamımız olacak.'' dedi. İşte detaylar...
MEB'den flaş karar, yeni belli oldu! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ''LGS ve YKS'ye girecek öğrenciler'' diyerek uyardı! 8, 9, 10, 11, 12.sınıflar dikkat! LGS bu yıl 4 Haziran 2023 tarihinde, YKS ise 17-18 Haziran 2023 tarihinde uygulanacak. Öte yandan Nisan ara tatili de 17-20 Nisan tarihleri arasında yapılacak. Milyonlarca öğrenci için heyecanlı bekleyiş sürerken Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yeni duyurular geld. İşte detaylar...
Bu noktada Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bu iki ilde 24 Nisan'da eğitim öğretimin başlayacağını duyurdu. Ara tatilin ardından 81 ilde tüm ilçelerde okulların açılmış olacağını belirten Bakan Özer, "Öğrencilerden bir istirhamımız olacak. Ders çalışmayın, dinlenin ama tatilde en az bir kitap okuyun" dedi.
Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Ara Tatil öncesi Ordu'nun Altınordu ilçesindeki Durugöl Şehit Bayram Gümüş İlkokulu'nda öğrencilerle bir araya geldi. Bakan Özer, 19 milyon öğrenci ve 1.2 milyon öğretmen ile birlikte bir haftalık ara tatile girildiğini belirterek şunları söyledi:
"Bu dönem bir haftalık ara tatilimiz Ramazan bayramıyla kesişti. Öğretmenlerimiz idari izinli sayılacaklar ve mesleki gelişimleriyle ilgili seminerleri inşallah Öğretmen Bilişim Ağı üzerinden istedikleri yerlerden alabilecekler. O öğretmenlerimiz ki çadırlarda, konteynerlerde çocuklarımızın ve ailelerin psikolojik sağlamlıklarını güçlendirmek için her türlü destek verdiler.