MEB’den flaş karar, yeni belli oldu! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ’’LGS ve YKS’ye girecek öğrenciler’’ diyerek uyardı! 8, 9, 10, 11, 12.sınıflar...

"Bu dönem bir haftalık ara tatilimiz Ramazan bayramıyla kesişti. Öğretmenlerimiz idari izinli sayılacaklar ve mesleki gelişimleriyle ilgili seminerleri inşallah Öğretmen Bilişim Ağı üzerinden istedikleri yerlerden alabilecekler. O öğretmenlerimiz ki çadırlarda, konteynerlerde çocuklarımızın ve ailelerin psikolojik sağlamlıklarını güçlendirmek için her türlü destek verdiler.