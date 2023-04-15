Bakan Mahmut Özer ’’Ara tatil sonrası’’ diyerek işaretledi! MEB’den flaş yeni karar, onaylandı! Anaokulu, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. sınıflar...

Ramazan Bayramı yaklaşırken Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in de açıklamaları yakından takip ediliyor. Okullar 81 il genelinde açıldı. Ancak deprem bölgesindeki bazı ilçelerde okullar hala kapalı. Konuya ilişkin Bakan Mahmut Özer flaş açıklamalarda bulunurken tarih de verdi. Öte yandan Bayram tatili hakkında da güncel açıklamalar bulunuyor. Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren kritik kararlar verildi! Anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise öğrencileri dikkat! Tek tek açıklandı. O illerde ve o tarihlerde...