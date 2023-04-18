RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Eğitim Tek ders + yeterlilik + ara sınavlar, tez izleme! Hazırlık, ön lisans, lisans öğrencileri... YÖK o illeri işaret etti! Erol Özvar'dan kritik açıklama!

Tek ders + yeterlilik + ara sınavlar, tez izleme! Hazırlık, ön lisans, lisans öğrencileri... YÖK o illeri işaret etti! Erol Özvar'dan kritik açıklama!

Milyonlarca üniversite öğrencisi YÖK'ün son kararı sonrası hibrit eğitime başladı. YÖK Başkanı Erol Özvar'ın 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı bahar dönemine ilişkin alınan yeni kararları açıklamasının ardından bazı üniversiteler uzaktan eğitimin yanı sıra isteyen öğrencilere devam şartı olmadan yüz yüze eğitim imkanının sunulduğu hibrit eğitim modeli başladı. Gözler bu kez sınavlara çevrildi. İşte son gelişmeler.

18.04.2023 10:40 - Son Güncelleme: 18.04.2023 10:42
Tek ders + yeterlilik + ara sınavlar, tez izleme! Hazırlık, ön lisans, lisans öğrencileri... YÖK o illeri işaret etti! Erol Özvar’dan kritik açıklama!

Deprem felaketi sonrası üniversiteler uzaktan eğitime geçmişti. Alınan son kararla birlikte hibrit eğitim başladı. Geçtiğimiz günlerde dileyen öğrencilerin okullarında yüz yüze eğitime başlayacağı bildirilmişti. Gelinen son aşamada 142 üniversitede hibrit eğitime geçildi. 13 üniversite çevrimiçi eğitimi sürdürüyor. 42 üniversite ise senato kararı bekliyor. Peki ara sınavlar nasıl yapılacak? Yarıyıl sonu, tek ders, tez izleme, yeterlilik sınavı...

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Tek ders + yeterlilik + ara sınavlar, tez izleme! Hazırlık, ön lisans, lisans öğrencileri... YÖK o illeri işaret etti! Erol Özvar’dan kritik açıklama!

YÖK Başkanı Erol Özvar son açıklamasında şu ifadeleri kullandı;

"Üniversitelerimizin yurtlarını depremin hemen sonrasında vatandaşlarımıza tahsis ettik. Yurtlarımız, depremin ilk etkilerini ortadan kaldırmada önemli işlevler görmüştür.

Yükseköğretim Kurulumuz bu zor dönemde üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeye devam etmektedir. Depremde 1589 öğrenciyi kaybettik.

Tek ders + yeterlilik + ara sınavlar, tez izleme! Hazırlık, ön lisans, lisans öğrencileri... YÖK o illeri işaret etti! Erol Özvar’dan kritik açıklama!

YÖK olarak devletin diğer kurumlarıyla birlikte depremin etkilerini azaltmak için bir takım tedbirler aldık. YÖK olarak 30 Mart 2023 itibarıyla 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı bahar dönemine ilişkin aldığımız yeni kararları paylaşacağız:

Tek ders + yeterlilik + ara sınavlar, tez izleme! Hazırlık, ön lisans, lisans öğrencileri... YÖK o illeri işaret etti! Erol Özvar’dan kritik açıklama!

1) Hali hazırda uygulanmakta olan uzaktan öğretim ile birlikte isteyen öğrencilere devam şartı aranmaksızın sınıflarda yüz yüze eğitim verilmesine,

Tek ders + yeterlilik + ara sınavlar, tez izleme! Hazırlık, ön lisans, lisans öğrencileri... YÖK o illeri işaret etti! Erol Özvar’dan kritik açıklama!

2) Yükseköğretim kurumlarının bir dersin hem uzaktan öğretim ile hem de yüz yüze verilebilmesine ilişkin kararları ilgili kurullarında alarak gerekli düzenlemeleri yapmalarına,

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