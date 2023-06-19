MEB’den flaş karar, uzatıldı! Milli Eğitim Bakanlığı yeni tarihi vererek duyurdu! Bakan Yusuf Tekin: ’Hayırlı Olsun!’ Anaokulu, ilkokul, ortaokul...

Milli Eğitim Bakanlığından (MEB) yeni ve kritik duyurular gelmeye devam ediyor. LGS ve YKS sınavları tamamlandı. Okullar da yaz tatiline girdi. Yeni eğitim öğretim yılı takvimi ise henüz yayımlanmadı. Ancak İOKBS ve öğretmenler hakkında yeni açıklamalar geldi. Buna göre Milli Eğitim Bakanlığınca 3 Eylül'de gerçekleştirilecek İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı başvuru süresi 21 Haziran'a, onay süresi ise 22 Haziran'a uzatıldı. Ayrıca Bakan Yusuf Tekin, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Öğretmenler Odası sohbetlerimizde sıkça sorulan zorunlu hizmet affı 16.06.2023 tarihi itibarıyla gerçekleşmiş olacak. İlgili arkadaşlara hayırlı olsun." dedi. İşte gelişmelerin tümü...