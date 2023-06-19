Vav TV İzle
Haberler Eğitim MEB'den flaş karar, uzatıldı! Milli Eğitim Bakanlığı yeni tarihi vererek duyurdu! Bakan Yusuf Tekin: 'Hayırlı Olsun!' Anaokulu, ilkokul, ortaokul...

MEB'den flaş karar, uzatıldı! Milli Eğitim Bakanlığı yeni tarihi vererek duyurdu! Bakan Yusuf Tekin: 'Hayırlı Olsun!' Anaokulu, ilkokul, ortaokul...

MEB'den gelen son dakika açıklamalar milyonlarca öğrenci tarafından yakından takip ediliyor. Bu yıl 12 Eylül'de açılan okullar 16 Haziran'da kapandı. Anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise öğrencileri yaklaşık 3 ay sürecek tatile başladı. Bir yandan Milli Eğitim Bakanlığı açıklamaları sık sık gündeme geliyor. Son olarak 'Uzatıldı' duyurusu geldi. İşte İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı hakkında gelişmeler ve Bakan Yusuf Tekin'in son açıklamaları! Tekin ''İlgili arkadaşlara hayırlı olsun."...

19.06.2023 20:36 - Son Güncelleme: 19.06.2023 20:36
MEB’den flaş karar, uzatıldı! Milli Eğitim Bakanlığı yeni tarihi vererek duyurdu! Bakan Yusuf Tekin: ’Hayırlı Olsun!’ Anaokulu, ilkokul, ortaokul...

Milli Eğitim Bakanlığından (MEB) yeni ve kritik duyurular gelmeye devam ediyor. LGS ve YKS sınavları tamamlandı. Okullar da yaz tatiline girdi. Yeni eğitim öğretim yılı takvimi ise henüz yayımlanmadı. Ancak İOKBS ve öğretmenler hakkında yeni açıklamalar geldi. Buna göre Milli Eğitim Bakanlığınca 3 Eylül'de gerçekleştirilecek İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı başvuru süresi 21 Haziran'a, onay süresi ise 22 Haziran'a uzatıldı. Ayrıca Bakan Yusuf Tekin, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Öğretmenler Odası sohbetlerimizde sıkça sorulan zorunlu hizmet affı 16.06.2023 tarihi itibarıyla gerçekleşmiş olacak. İlgili arkadaşlara hayırlı olsun." dedi. İşte gelişmelerin tümü...

GALERİ DEVAM EDİYOR
MEB’den flaş karar, uzatıldı! Milli Eğitim Bakanlığı yeni tarihi vererek duyurdu! Bakan Yusuf Tekin: ’Hayırlı Olsun!’ Anaokulu, ilkokul, ortaokul...

MEB DUYURDU, UZATILDI!

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, daha önce son başvuru ve onay tarihi 16 Haziran olarak belirlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavında başvuru ve onay sürelerinde değişikliğe gidildi.

MEB’den flaş karar, uzatıldı! Milli Eğitim Bakanlığı yeni tarihi vererek duyurdu! Bakan Yusuf Tekin: ’Hayırlı Olsun!’ Anaokulu, ilkokul, ortaokul...

Buna göre, sınava başvuru süresi 21 Haziran'a, onay süresi ise 22 Haziran saat 17.00'ye uzatıldı.

Sınava başvuru işlemlerini, yurt içindeki öğrenciler e-okul.meb.gov.tr internet adresinden, yurt dışında e-Okul sistemine kayıtlı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan öğrenciler sistem üzerinden, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) vatandaşı olan öğrenciler ise KKTC kimlik numarasıyla eğitim ataşeliği veya müşavirliği üzerinden yapabilecek.

MEB’den flaş karar, uzatıldı! Milli Eğitim Bakanlığı yeni tarihi vererek duyurdu! Bakan Yusuf Tekin: ’Hayırlı Olsun!’ Anaokulu, ilkokul, ortaokul...

2022-2023 eğitim öğretim yılının birinci döneminde uygulanan öğretim programları esas alınarak düzenlenecek sınavda, ders dağılımları ve soru sayılarında geçen yıla göre herhangi bir farklılık olmayacak. Tüm sınıf seviyelerine 4'er seçenekli 100 soru sorulacak ve sınav süresi de 120 dakika olacak.

MEB’den flaş karar, uzatıldı! Milli Eğitim Bakanlığı yeni tarihi vererek duyurdu! Bakan Yusuf Tekin: ’Hayırlı Olsun!’ Anaokulu, ilkokul, ortaokul...

Ayrıca bu yıl 70 binden 100 bine çıkarılan kontenjanın, 30 bin burs kapasitesi deprem bölgesine ayrılacak.

3 Eylül Pazar günü, Türkiye saatiyle 10.00'da başlayacak sınavın sonuçları, 22 Eylül'de "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek.

SON DAKİKA