YKS AYT YDT ÖĞRENCİ YORUMLARI TWİTTER! 2023 AYT YDT zor muydu kolay mıydı? 2023 Edebiyat, Matematik, Fizik, Tarih, İngilizce, Biyoloji, Kimya...

Enis Kumcuoğlu: Sınava 5'inci girişim ve çok zordu. Sadece birinci dönem konularından gelmesi çok yeterli olmadı. Sanırım bu kez de olamayacak.

Burak Alptekin: Soruları kolay bekliyordum ama benim için zorlayıcıydı. Matematik ve Fen yapmadım Türkçe paragrafları çok uzundu. Oku oku bitmedi.