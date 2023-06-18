YKS AYT YDT ÖĞRENCİ YORUMLARI TWİTTER! 2023 AYT YDT zor muydu kolay mıydı? 2023 Edebiyat, Matematik, Fizik, Tarih, İngilizce, Biyoloji, Kimya...
YKS oturumlarının sonlanması sonrası gündeme öğrenci yorumları damga vurdu. Bu yıl YKS 17-18 Haziran 2023 tarihlerinde uygulandı. İlk gün oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) Cumartesi günü 10.15'te başlayıp 13.00'te sona erdi. İkinci oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) Pazar günü 10.15'te başlayıp 180 dakika sürdü. Yabancı Dil Testi (YDT) ise saat 15.45'te başlayacak. 2023 AYT YDT zor muydu kolay mıydı? 2023 Edebiyat, Matematik, Fizik, Tarih, İngilizce, Biyoloji, Kimya, Coğrafya soruları nasıldı?
18.06.2023 13:11 - Son Güncelleme: 18.06.2023 13:14
YKS sınavlarının sona ermesinin ardından öğrenci yorumları gündeme geldi. Peki 2023 AYT YDT zor muydu kolay mıydı? 2023 Edebiyat, Matematik, Fizik, Tarih, İngilizce, Biyoloji, Kimya soruları nasıldı? İşte YKS AYT YDT TYT yorumları Twitter...
Şerife Yılmaz: 45 yaşındayım kızıma örnek olmak için ilk kez sınava girdim. Genel olarak sorular bana göre sordu ama öğrenciler zorlanmamıştır siye düşünüyorum. Matematikte 20 boşum var ve sınavda da toplam 20 boşum var. Kızım kazanır tercih yaparsa ben de tercih yapacağım
Burak Zorlu: Liseden bu yıl mezun oldum, sınava ilk girişim. Sorular beklediğimden kolaydı. Denemelerde biraz daha zor oluyordu. Sınavda toplam 28 boşum var. Grafik tasarım bölümünde okumak istiyorum. Umarım başarabilirim.