TÜİK listeyi açıkladı! 33 meslek: En çok para kazandıran üniversite bölümleri belli oldu! Pilotaj, Elektronik öğretmenliği, Otomotiv, Ekonomi...
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılına ait Yükseköğretim İstihdam Göstergelerini yayımladı. Yapılan açıklamada, lisans ve ön lisans alanlarında en yüksek kayıtlı istihdam oranına sahip olan bölümler, mezunların ortalama ilk iş bulma süresi ve ortalama kazancın en yüksek olduğu lisans bölümleri detaylarıyla paylaşıldı. TÜİK'in verilerine göre, lisans ve ön lisans alanında en yüksek kayıtlı istihdam oranı "Sağlık Bilimleri" bölümlerinde görülmektedir. Sağlık sektörünün gelişimi ve ihtiyaç duyulan nitelikli personel sayısının artması, bu bölümleri tercih eden mezunların istihdam olanaklarını olumlu yönde etkiliyor.
2022 yılı Yükseköğretim İstihdam Göstergeleri yayımlandı. TÜİK verilerine göre ortalama kazancın en yüksek olduğu lisans bölümleri belli oldu. Buna göre Lisans mezunlarında kayıtlı istihdam oranı 2022 yılında %71,7 olarak gerçekleşti. Lisans mezunlarının kayıtlı istihdam oranı 2021 yılında %71,1 iken, bu oran 2022 yılında %71,7 olarak gerçekleşti. En yüksek kayıtlı istihdam oranına sahip lisans bölümü %96,0 ile özel eğitim öğretmenliği oldu. Ayrıca 2022 yılında ortalama kazancın en yüksek olduğu lisans bölümleri arasında ilk sırada Pilotaj bölümü yer aldı. İşte detaylar...
LİSANS MEZUNLARINDA KAYITLI İSTİHDAM ORANI 2022 YILINDA %71,7 OLARAK GERÇEKLEŞTİ
Lisans mezunlarının kayıtlı istihdam oranı 2021 yılında %71,1 iken, bu oran 2022 yılında %71,7 olarak gerçekleşti. Ön lisans mezunları için kayıtlı istihdam oranı ise 2021 yılında %63,0 iken bu oran 2022 yılında %64,9 olarak hesaplandı.
EN YÜKSEK KAYITLI İSTİHDAM ORANINA SAHİP LİSANS BÖLÜMÜ %96,0 İLE ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENLİĞİ OLDU
Lisans seviyesinde en yüksek kayıtlı istihdama sahip olan bölümler özel eğitim öğretmenliği (%96,0), tıp (%94,3), elektrik öğretmenliği (%91,3), elektronik öğretmenliği (%90,6) ile otomotiv öğretmenliği (%90,1) oldu.
EN YÜKSEK KAYITLI İSTİHDAM ORANINA SAHİP LİSANS ALANI %82,8 İLE SAĞLIK VE REFAH OLDU
Uluslararası Standart Eğitim Sınıflaması: Eğitim ve Öğretim Alanları 2013 (ISCED-F, 2013)'e göre lisans seviyesinde kayıtlı istihdam oranının en yüksek olduğu ilk beş alan; sağlık ve refah (%82,8), mühendislik, imalat ve inşaat (%78,4), eğitim (%78,1), bilişim ve iletişim teknolojileri (%76,2) ile doğa bilimleri, matematik ve istatistik (%71,8) oldu.