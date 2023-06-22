TÜİK listeyi açıkladı! 33 meslek: En çok para kazandıran üniversite bölümleri belli oldu! Pilotaj, Elektronik öğretmenliği, Otomotiv, Ekonomi...

2022 yılı Yükseköğretim İstihdam Göstergeleri yayımlandı. TÜİK verilerine göre ortalama kazancın en yüksek olduğu lisans bölümleri belli oldu. Buna göre Lisans mezunlarında kayıtlı istihdam oranı 2022 yılında %71,7 olarak gerçekleşti. Lisans mezunlarının kayıtlı istihdam oranı 2021 yılında %71,1 iken, bu oran 2022 yılında %71,7 olarak gerçekleşti. En yüksek kayıtlı istihdam oranına sahip lisans bölümü %96,0 ile özel eğitim öğretmenliği oldu. Ayrıca 2022 yılında ortalama kazancın en yüksek olduğu lisans bölümleri arasında ilk sırada Pilotaj bölümü yer aldı. İşte detaylar...