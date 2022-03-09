MEB'den flaş karar, ücretsiz! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer açıkladı: 2'nci sınıftan 12'nci sınıfa kadar tüm öğrencileri ilgilendiriyor! Bu ay...
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından duyuru yapıldı. Mart ayına özel yayımlandı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer 2'nci sınıftan 12'nci sınıfa kadar tüm öğrencileri ilgilendiren açıklamalarda bulundu. Uzaktan eğitimde oluşan öğrenme kayıplarının telafi edilmesi ve öğrenme süreçlerine katkı sağlanması amacıyla hazırlanan paket öğrencilere sunuldu. Bakan Özer ayrıca yüz yüze eğitimde alınan yeni tedbir kararlarını açıkladı. Buna göre artık 10 gün içinde aynı sınıfta 2. kez vaka çıkması durumunda sınıfın tamamı temaslı kabul edilmeyecek, yüz yüze eğitime ara verilmeyecek. İşte detaylar...
Yüz yüze eğitim devam ederken öğrenci, öğretmen ve veliler MEB'den gelen son dakika açıklamaları da yakından takip ediyor. Bilindiği üzere YKS ve LGS sınavı yaklaşıyor. Bununla birlikte Milli Eğitim Bakanlığı da öğrencilere yardımcı destek paketleri hazırlıyor. Mart ayında yayınlanan pakette 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 ve 12. sınıf öğrencilerini kapsayan 8 bin soru bulunuyor. Bakanlık söz konusu bu paketi ücretsiz olarak sunuyor. Mahmut Özer bu ay 6'ncısını paylaştıkları paket hakkında bilgi verirken bir yandan da yeni kovid-19 tedbir kararlarını açıkladı. İşte yüz yüze eğitimde son gelişmeler...
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI'NDAN YARDIMCI KAYNAK PAKETİ
Milli Eğitim Bakanlığı kısaca MEB mart ayı yardımcı kaynak paketini yayınladı. Pakette tüm ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerini ilgilendiren bilgiler yer alıyor. Pakete "Yardimcikaynaklar.meb.gov.tr" sitesinden ulaşılabiliyor.
TOPLAM 8 BİN SORU BULUNUYOR
Öğrencilerin derste işleyecekleri konuları pekiştirmeleri, uzaktan eğitimde oluşan öğrenme kayıplarının telafi edilmesi ve öğrenme süreçlerine katkı sağlanması amacıyla uzman ekiplerce hazırlanan pakette, 2'nci sınıftan 7'nci sınıfa kadar olan öğrencilere yönelik 850 soru yer alıyor.
Pakette, ortaöğretim kademesindeki öğrenciler için ikinci dönem ünite ve kazanımlarını kapsayan tekrar testlerinde 750 soru, 12'nci sınıf öğrencileri için Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) yönelik kaynak setindeki 3 TYT, 3 AYT ve 1 YDT kitapçığında ise 1200 soru bulunuyor.
Paket ile 4 bin 250 sorudan oluşan soru bankası, çalışma ve etkinlik kitapları da ortaöğretim öğrencilerinin kullanımına sunuluyor.