MEB’den flaş karar, ücretsiz! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer açıkladı: 2’nci sınıftan 12’nci sınıfa kadar tüm öğrencileri ilgilendiriyor! Bu ay...

Yüz yüze eğitim devam ederken öğrenci, öğretmen ve veliler MEB'den gelen son dakika açıklamaları da yakından takip ediyor. Bilindiği üzere YKS ve LGS sınavı yaklaşıyor. Bununla birlikte Milli Eğitim Bakanlığı da öğrencilere yardımcı destek paketleri hazırlıyor. Mart ayında yayınlanan pakette 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 ve 12. sınıf öğrencilerini kapsayan 8 bin soru bulunuyor. Bakanlık söz konusu bu paketi ücretsiz olarak sunuyor. Mahmut Özer bu ay 6'ncısını paylaştıkları paket hakkında bilgi verirken bir yandan da yeni kovid-19 tedbir kararlarını açıkladı. İşte yüz yüze eğitimde son gelişmeler...