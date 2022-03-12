Mahmut Özer kritik açıklamayı paylaştı! Milli Eğitim Bakanlığı'ndan flaş yüz yüze eğitim kararı geldi! Öğrenciler eğer 7 günü beklemezlerse...
Yüz yüze eğitimde son durum merak ediliyor. Okullar tekrar kapatılır mı endişesi milyonlarca kişide var. Bakan Özer her fırsattı online eğitime geçilmeyeceğini tüm tedbirler eşliğinde okulların açık tutulacağını dile getirse de internet arama motolarında 'Yüz yüze eğitim bitecek mi?' soruları araştırılıyor. Özer Trabzon'da eğitim değerlendirme toplantısı öncesinde gündemdeki sorulara ilişkin yanıtlar verdi. Özer net konuştu! İşte MEB'den son dakika öğrencileri, öğretmenleri ve velileri ilgilendiren kritik açıklamalar...
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) flaş yüz yüze eğitim kararı geldi. Koronavirüs salgını sürecinde milyonlarca öğrenci, veli ve öğretmen MEB'den gelen son dakika açıklamaları yakından takip ediyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Trabzon'da eğitim değerlendirme toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Yüz yüze eğitimle ilgili gelinen son aşamaları aktaran Özer, 855 bin sınıfta yüz yüze eğitime ara vermeden dönemin tamamlanacağını duyurdu. Kovid olan öğrenci ve öğretmenler ile ilgili de ne yapılması gerektiğini paylaştı. İşte detaylar...
Tüm öğrencilerin merakla beklediği açıklama geldi. Yüz yüze eğitim ile ilgili Mahmut Özer değerlendirmelerde bulundu. Yüz yüze eğitimde kararlılık vurgusu yapan Özer salgın sürecinde alınan yeni tedbirleri de duyurdu. İşte Milli Eğitim Bakanlığı'ndan flaş yüz yüze eğitim kararı! Öğrenciler eğer 7 günü beklemezlerse...
Bakan Özer, 1,5 yıl aradan sonra yüz yüze eğitime kararlılıkla devam ettiklerini belirtti. Bakan Özer, "Bildiğiniz gibi birinci dönem hiçbir kesintiye uğramadı, yüz yüze eğitimi devam ettirdik. Şubat'ta ikinci dönemimiz başladı yine aynı kararlıkla yüz yüze eğitime devam ettik.
Sadece okul içerisinde öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve idari personelimiz maske kullanmaya devam ediyor. Aynı zamanda sosyal etkinliklerin uzun aradan sonra yapılmasına izin verdik. Bildiğiniz gibi 6 Eylül tarihinden itibaren vaka çıkması durumunda sınıflarda yüz yüze eğitime ara veriyorduk. Bu uygulamayı da 2 Mart tarihi itibarıyla kaldırdık" diye konuştu.