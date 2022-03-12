Mahmut Özer kritik açıklamayı paylaştı! Milli Eğitim Bakanlığı'ndan flaş yüz yüze eğitim kararı geldi! Öğrenciler eğer 7 günü beklemezlerse...

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) flaş yüz yüze eğitim kararı geldi. Koronavirüs salgını sürecinde milyonlarca öğrenci, veli ve öğretmen MEB'den gelen son dakika açıklamaları yakından takip ediyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Trabzon'da eğitim değerlendirme toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Yüz yüze eğitimle ilgili gelinen son aşamaları aktaran Özer, 855 bin sınıfta yüz yüze eğitime ara vermeden dönemin tamamlanacağını duyurdu. Kovid olan öğrenci ve öğretmenler ile ilgili de ne yapılması gerektiğini paylaştı. İşte detaylar...