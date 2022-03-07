Okullarda koronavirüs çıkarsa ne olacak? Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yeni koronavirüs rehberi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçtiğimiz hafta koronavirüsle mücadelede yeni önlemleri ve serbestlikleri kamuoyuyla paylaşmıştı. Paylaşılan bilgilerde HES kodu zorunluluğu kaldırıldı, açık alanlarda maske zorunluluğu dönemi sona erdi. Ayrıca okullardaki durumla ilgili de yeni detaylar aktarıldı. Bakan Koca'nın açıklamalarının ardından Milli Eğitim Bakanlığı da koronavirüs rehberini güncelleyerek akıllardaki soru işaretlerini giderdi. İşte okullardaki yeni koronavirüs kararları.
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun aldığı kararlar doğrultusunda okullarda alınması gereken tedbirleri içeren yeni uygulamada, 10 gün içinde aynı sınıfta 2. kez vaka çıktığı için sınıf öğrencilerinin tamamının yakın temaslı kabul edilerek uzaktan eğitime geçilmesi uygulamasına son verildi.
Milli Eğitim Bakanlığı; Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun aldığı kararlar üzerine okullarda Kovid-19 tedbirleri kapsamında, temaslı ve izolasyon uygulamalarında yeniden düzenlemeye gitti. Bakanlık bu kapsamda, "Güncel Dönemde Kovid-19 Pandemisinde Okullarda Alınması Gereken Önlemler Rehberi" ve "Okullarda Kovid-19 Pozitif Vaka Çıkması Durumunda Yapılması Gereken Uygulamalar" adı altında iki ayrı rehber yayımladı.
Kovid-19 Pandemisinde Okullarda Alınması Gereken Önlemler Rehberinde, salgının geldiği noktada etkisinin azalması, aşılamanın yaygınlaşması, toplumsal hayatı eskisine oranla daha az etkilemesi ile birlikte alınan önlemlerin, dünyada olduğu gibi Türkiye'de de toplumun her noktasında kısıtlama şeklinde değil bireysel düzeyde uygulanmasının önemli hale geldiği vurgulandı.
Buna göre, tüm okullarda öğrenci, öğretmen ve personelin ihtiyacı olması halinde kullanabilmeleri için yeterli sayıda maske Bakanlık tarafından temin edilecek. Okul içerisinde, ortak alanlarda, sınıflarda, öğretmen odalarında maske atık kutularının bulundurulması ve günlük olarak boşaltılmaları sağlanacak.
Öğrenci ve personelin hasta veya risklilik durumları, MEB ile Sağlık Bakanlığı arasındaki veri entegrasyonu yolu ile izlenecek ve okullara gerekli bildirim yapılacak.
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullardaki tüm öğretmen, öğrenci, diğer görevliler ile ziyaretçi ve velilerin okul bahçelerinde açık alanda maske takma zorunluluğu olmayacak. Ancak tüm öğrenciler, okuldaki kapalı alanlara, dersliklere maske ile gelecek. Gelişimsel sorunu olan veya maske takmakta zorlanan çocuklar için istisna olabilecek. Öğretmenler de aşılanma durumundan bağımsız olarak okulun kapalı alanlarına girişlerinden itibaren, maske takacak. Yiyecek içecek tüketiminin mümkün olduğu kadar ayrı zamanlarda gerçekleştirilmesine özen gösterilecek.