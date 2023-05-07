MEB’den flaş karar, tatil edildi! Mahmut Özer ’ara verildi’ diyerek duyurdu! 15-19 Mayıs detayı! Anaokulu, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. sınıflar...

15 MAYIS TATİL MÜJDESİ

Okullar seçimden sonraki gü 15 Mayıs 2023 Pazartesi günü tatil olacak. Mayıs ayında ayrıca bir tatil daha bulunuyor. O da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı. Her yıl 19 Mayıs tarihinde kutlanan bayram bu yıl da ülkemizde tüm coşkusuyla kutlanacak ve okullar 1 gün tatil edilecek. Ancak 15 ve 19 Mayıs tatillerinin birleştirilmesi ve 5 günlük bir tatil olması söz konusu değil.