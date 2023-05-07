MEB'den flaş karar, tatil edildi! Mahmut Özer 'ara verildi' diyerek duyurdu! 15-19 Mayıs detayı! Anaokulu, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. sınıflar...
MEB'den flaş tatil kararı, az evvel belli oldu! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer 'Eğitime ara veriyoruz' diyerek o tarihi açıkladı! Anasınıfı, ilkokul, ortaokul, lise öğrencilerine müjde verildi! Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri 14 Nisan 2023 tarihinde Pazar günü yapılacak. Seçimden sonraki gün okulların akıbeti merak ediliyor. Bakan Özer, ''Öğretmenlerimizi de idari izinli sayacağız" diye konuştu. Peki 15 Mayıs okullar kapalı mı? 19 Mayıs'a kadar tatil mi olacak? İşte son dakika 15 ve 19 Mayıs detayı
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den son dakika tatil açıklaması geldi. Seçimden sonraki gün yani 15 Mayıs okullar tatil olacak mı merak ediliyor. Aynı zamanda 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı da yaklaşıyor. 15-19 Mayıs tarihlerinin birleştirilmesiyle 5 günlük bir tatil olacak mı gündemde öğrenciler tarafından bir süredir sıkça araştırılıyor. İşte Bakan Özer'in son dakika açıkamaları...
15 MAYIS TATİL MÜJDESİ
Okullar seçimden sonraki gü 15 Mayıs 2023 Pazartesi günü tatil olacak. Mayıs ayında ayrıca bir tatil daha bulunuyor. O da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı. Her yıl 19 Mayıs tarihinde kutlanan bayram bu yıl da ülkemizde tüm coşkusuyla kutlanacak ve okullar 1 gün tatil edilecek. Ancak 15 ve 19 Mayıs tatillerinin birleştirilmesi ve 5 günlük bir tatil olması söz konusu değil.
Öğrenciler intenret arama motorlarında 15-19 Mayıs tatilleri birleştirilecek mi şeklinde sorulara yanıt arıyor. Hemen belirtelim ki tatiller birleştirilmeyecek.
15 MAYIS'TA OKULLAR TATİL, 45 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI YARIN
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 14 Mayıs seçimlerine ilişkin değerlendirmede bulundu. "Birinci turda bu iş bitecek. Hiçbir sıkıntı olmadan Sayın cumhurbaşkanımızın başarısıyla neticelenecek. Sahada bunu görüyorum" ifadelerini kullanan Özer, 15 Mayıs günü okulların tatil edileceğini duyurdu.